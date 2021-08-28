Yukatel Kayserispor maçının ardından

Yukatel Kayserispor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karman ve Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

KOCAMAN: SONUÇ HİÇ İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇMilli ara öncesi kazanmak istediklerini ama kazanamadıklarını söyleyen Kocaman, "Hiç istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Sezon başında bakıldığı zaman hem hazırlık dönemi ve maçlara bakınca tam bir kabus senaryosu. Bugünde normal şartlarda baktığımızda 0 puanımız var, enteresan bir durum. Sonuca gelmek gerekirse hiç istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Sezon başında bakıldığı zaman hem hazırlık dönemi ve maçlara bakınca tam bir kabus senaryosu. Bugün de normal şartlarda baktığımızda 0 puanımız var, enteresan bir durum. Temel olarak Konyaspor maçında başlayan gevşeme, açılma takım savunmasında yumuşama olması. Bugün yüksek arzuyla başladı takım. Her şeyin ölçüsü çok önemli. Bugün maçı çevirme arzusu, fırsat olarak görme, yüksek şiddetli bir arzu geniş boşluklar bıraktı. Rakibimizde bunlardan bir tanesini değerlendirdi. O andan itibaren kontrolleri ele aldık. Sonuç hiç istemediğimiz bir sonuç. Rakibin ceza sahasında son 5-10 dakikalık bölümde aralara girmek kolay değildi. Biraz daha olağan dışı ataklara döndü. Oyun olarak tüm gücüyle yapmaya çalıştık. Çok yüksek yüzdeli olmasa da kendi ezberlerimizi yapmaya çalıştık, ama topu 3 direğin arasından geçiremedik. Dolayısıyla son derece üzgünüm. Golü atan Thiam arkasından yüzde yüz golü de çıkaran Thiam oldu. Maçın tüm dengesini değiştiren oyuncu oldu" diye konuştu."FORVET ALMA DÜŞÜNCEMİZ VAR"Forvet transferi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Kocaman, "Takımın transfer politikasına değinen Kocaman, "Forvet alma düşüncemiz var. Lig maçlarının sonuçlarını olumlu ya da olumsuz bizim ekstra durumumuz var. Duygusal anlamda sert git gel içindeyiz. Böyle bir başlangıçta aşağı çekiyor herkesi. Hazırlık dönemindeki yüksek seviye bir anda ilk maçtan sonra tam tersine döndü ve bizi aşağıya çekti. Skor gelmeyince telaşlı panik hal artıyor ve düzen bozuluyor. Dolayısıyla şu milli arayı değerlendireceğiz" dedi.KARAMAN: BAŞKANIMIZ BERNA HANIM'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Karaman, önemli bir galibiyet aldıklarıNI söylerken, "Golden sonra özellikle ilk devre biraz daha denk bir oyun oynamaya çalıştık. İkinci yarı Başakşehir Türkiye'nin dayanıklılığı en yüksek takımı şu anda. Fiziksel anlamda daha önce oynadığı maçlarda görüyoruz. İkinci yarı bizim açımızdan takımı geliştirici bir maç oldu. Fiziksel ve dayanıklılık anlamında. Top rakipteyken basan, kademe yapan, temasa girmeye, hücumu düşünen bir görüntü çizmeye çalıştık. Oynadığımız ilk maçtaki yaptığımız analiz, ikinci benim oynadığım maçın analiz ve verileri. Bunları söylerken şunu kastediyorum; teknoloji, sayısal rakamlar ve bunu görüntü ile eşleştirme. Dolayısıyla Başakşehir bu yönde çok güçlü bir takım. Aklıma net şu kaçar mı diye pozisyonda gelmiyor Başakşehir adına. Belki de ikinci yarı yaptığımız maç iki-üç antrenmana değdi. O açıdan çok sevinçliyim. Oyuncularımın hepsini kutluyorum. Ellerindekileri maksimumu vermeye çalıştılar hem defansta hem hücumda. Önümüzde bir milli takım arası var. . Bir Thiam takıma ne kadar katkı yapıyor. Maalesef Türkiye'de transferlerde çok macera arıyoruz. Bilindik oyuncu çok önemli. Hangi takımdan aldığın belli, oradan önce nerede kaç maç oynadığı belli. Fenerbahçe gibi çok büyük kulüpten transfer ettiğin belli. Minimum hatayla transfer yaptı Berna Hanım. Bir eksiğimiz var aslında, iki de sakat oyuncular dönünce orayı kapatacağımızı düşünüyorum. Onu da yaptığımızda Kayserispor'umuza alt bölge değil de yukarılara da doğru herkesin katkısıyla iyi şeyler yapabiliriz göstergesiydi. Önemli bir üç puan aldık, oyuncularımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Çalışmaya devam. Mame Thiam'ı özellikle istedim. Berna Hanım da özellikle aldı. Elimizde 20 yabancı var, 32 kişilik kadroda var 2 takım halinde taktik yapmaya çalışsak dışarıda 7-8 kişi kalacak" şeklinde konutşu.

- İstanbul