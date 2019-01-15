Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman: "İkinci Yarıdaki Performansımızı Üste Çekerek Devam Ettirmemiz Gerekiyor"

Hikmet Karaman: "İkinci Yarıdaki Performansımızı Üste Çekerek Devam Ettirmemiz Gerekiyor"

43 dakika önce

- Hikmet Karaman: "İkinci yarıdaki performansımızı üste çekerek devam ettirmemiz gerekiyor"KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İkinci yarıdaki performansımızı üste çekerek devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

- Hikmet Karaman: "İkinci yarıdaki performansımızı üste çekerek devam ettirmemiz gerekiyor"

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İkinci yarıdaki performansımızı üste çekerek devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 1. maçında sahasında ağırladığı Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "2 farklı 45 dakika seyrettik. Oyuna iyi başladık. Kana'nın sakatlanmasından sonra ikinci gölü kendi kalemize attık. Daha sonraki oynadığımız oyun eleştireceğimiz bir oyun. İkinci yarıdaki oyun hem lig, hem ondan sonrası için oyuncularımızdan beklediğimiz performans. Dolayısıyla ikinci 45 dakikada gösterdiği performanstan dolayı oyuncularımızı kutluyorum. Şimdi Antalya maçı var, ondan sonra da kupaya gideceğiz. İkinci yarıdaki performansımızı biraz üste çekerek devam ettirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:10 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Kayserispor, Hikmet Karaman, Spor
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