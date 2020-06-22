Hikmet Karaman ile 5 maçta 4 puan

Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı beşinci maçında galibiyet tanıştı.

Sezon başından bu yana 3 teknik adamla çalışan Malatya temsilcisi Sergen Yalçın'dan sonra gelen Kemal Özdeş ve Hikmet Karaman ile hedeflediği başarıyı yakalayamadı. Sarı-kırmızılılar, Karaman yönetiminde ilk galibiyetini geçen hafta Göztepe karşısında elde etti. Süper Lig'de oldukça kötü bir ikinci yarı geçirerek oynadığı son 13 maçtan sadece bir galibiyet çıkarabilen Yeni Malatyaspor'da Göztepe galibiyeti umutları yeniden yeşertti. Aldığı galibiyetle düşme potasından çıkan Malatya temsilcisi puanını 28'e yükseltti. Kalan haftalarda final niteliğinde 6 maça çıkacak Yeni Malatyaspor, bu maçlardan en az 9 puan çıkarmayı hedefliyor. Hikmet Karaman ile çıktığı 5 maçtan 4 puan alabilen Malatya ekibinde gözler 29.haftadaki Fenerbahçe maçına çevrildi. Hazırlıklarına başlayan Yeni Malatyaspor'da sakatlığından dolayı Göztepe maçında forma giyemeyen Bifouma'nın Fenerbahçe maçına yetişeceği belirtildi. - MALATYA