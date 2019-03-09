Hikmet Karaman'ın Doğum Günü Kutlandı
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın antrenmanda doğum günü kutlandı.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Teknik Direktörü Hikmet Karaman
'ın antrenmanda doğum günü kutlandı.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile bu sezon anlaştığı günden bu yana Süper Lig'de mağlubiyet yüzü görmeyen Teknik Direktör Hikmet Karaman, Çaykur Rizespor
maçı öncesinde 59. yaş gününü kutladı. Kadir Has
Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilen idmanda Teknik Direktör Hikmet Karaman'a 59. yaş günü pastası kestirildi. Sarı-kırmızılı futbolcular, Karaman'ı tebrik ederken, doğum günü pastasını takım kaptanı Umut Bulut
yedirdi. Ayrıca tüm futbolcuların imzaladığı sarı-kırmızılı forma da tecrübeli teknik direktöre hediye edildi.
İstikbal Mobilya Kayserispor'a destek veren binlerce taraftar da, sosyal medya üzerinden Hikmet Karaman'a yeni yaşında başarılar dileyen mesajlar yayınladı. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:11 Kaynak: İHA
Kenan Doğulu ile Boşanacağı İddia Edilen Beren Saat, Yaptığı Açıklamayla Kafaları Karıştırdı
Elektrik Çarpması Sonrası Hayatını Kaybeden Kayserisporlu Taraftar Toprağa Verildi
10 Gün Önce Doğum Yapan Sosyal Medya Fenomeni Eylül Öztürk Kilolarından Kurtuldu
Fenerbahçe, Kopenhag Forması Giyen Robert Skov'a Kancayı Taktı