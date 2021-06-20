Hikmet Karaman'ın paylaşımı büyük ilgi gördü! FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi

Futbol dünyasının önemli isimleriyle buluşup sohbetler yapan Hikmet Karaman, son olarak FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı sohbeti paylaştı. Karaman paylaşımına, "FIFA Başkanı ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdik" notunu düştü.

BÜYÜK ETKİLEŞİM ALDI

Hikmet Karaman'ın bu gönderisi yarım saat içinde 115 bin kez izlendi, takipçileri Karaman'ın futbola olan sevdasını takdir etti. Karaman'ın reklam amaçlı olarak bu videoları paylaştığına yönelik olumsuz eleştiriler de yapıldı.

Scolari ve Hikmet Karaman