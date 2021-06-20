Futbol dünyasının önemli isimleriyle buluşup sohbetler yapan Hikmet Karaman, son olarak FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı sohbeti paylaştı. Karaman paylaşımına, "FIFA Başkanı ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdik" notunu düştü.
Hikmet Karaman'ın bu gönderisi yarım saat içinde 115 bin kez izlendi, takipçileri Karaman'ın futbola olan sevdasını takdir etti. Karaman'ın reklam amaçlı olarak bu videoları paylaştığına yönelik olumsuz eleştiriler de yapıldı.
Son Dakika › Spor › Hikmet Karaman'ın paylaşımı büyük ilgi gördü! FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi - Son Dakika Spor