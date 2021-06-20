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Hikmet Karaman'ın paylaşımı büyük ilgi gördü! FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi - Son Dakika

Hikmet Karaman'ın paylaşımı büyük ilgi gördü! FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi

20.06.2021 16:28

Son olarak Süper Lig'den düşen Ankaragücü'nü çalıştıran Hikmet Karaman, futbolun tanınan yüzleriyle yaptığı sohbetleri paylaşmaya devam ediyor. Karaman, son olarak FIFA Başkanı Infantino ile ayaküstü yaptığı futbol sohbetini sosyal medya hesabından takipçilerine gösterdi. Karaman, "FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdik" notunu düştü. Karaman'ın paylaşımı sosyal medyaya düşer düşmez gündem oldu.

Futbol dünyasının önemli isimleriyle buluşup sohbetler yapan Hikmet Karaman, son olarak FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı sohbeti paylaştı. Karaman paylaşımına, "FIFA Başkanı ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdik" notunu düştü.

Hikmet Karaman'nı FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı paylaşım büyük etkileşim aldı

BÜYÜK ETKİLEŞİM ALDI

Hikmet Karaman'ın bu gönderisi yarım saat içinde 115 bin kez izlendi, takipçileri Karaman'ın futbola olan sevdasını takdir etti. Karaman'ın reklam amaçlı olarak bu videoları paylaştığına yönelik olumsuz eleştiriler de yapıldı.

Hikmet Karaman'nı FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı paylaşım büyük etkileşim aldı
Scolari ve Hikmet Karaman
Hikmet Karaman'nı FIFA Başkanı Infantino ile yaptığı paylaşım büyük etkileşim aldı
Klopp ve Hikmet Karaman
Hikmet Karaman'ın paylaşımı büyük ilgi gördü! FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi

Hikmet Karaman, Karaman, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hikmet Karaman'ın paylaşımı büyük ilgi gördü! FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi - Son Dakika Spor


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