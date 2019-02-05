Hikmet Karaman'ın Şansı Fenerbahçe'ye Tutmuyor

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Cuma günü Fenerbahçe'ye karşı 27. sınavını verecek.

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Cuma günü Fenerbahçe'ye karşı 27. sınavını verecek.



Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe Kayseri'de karşılaşacak. Bu maçta sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe'ye karşı 27. kez rakip olacak. Bugüne kadar sarı lacivertli takıma 26 kez rakip olan Karaman'ın yüzü pek gülmedi.



Geride kalan 26 maçta 2 kez kazanıp 3 kez beraberlik alan teknik direktör Hikmet Karaman 21 kez de yenilgi üzüntüsü yaşadı. 11 farklı takım ile Fenerbahçe'ye rakip olan Hikmet Karaman, 2 kez Türkiye Kupası maçında 24 kez de Süper Lig maçında sarı lacivertli takımın karşısına çıktı.



Hikmet Karaman'ın takımları bu maçlarda 25 gol atarken kalesinde ise 78 gol gördü. Hikmet Karaman, Fenerbahçe'ye karşı Alanyaspor, Çaykur Rizespor (7 kez), Erciyesspor, Bursaspor, Gaziantepspor (2 kez), Manisaspor, Ankaragücü (4 kez), Osmanlıspor, İstikbal Mobilya Kayserispor (2 kez), Kocaelispor (4 kez) ve Adanaspor (2 kez) takımlarının başında mücadele verdi. Hikmet Karaman'ın Fenerbahçe'ye karşı çıktığı maçlar ve neticeleri şöyle:



Süper Lig



2017/2018 Fenerbahçe-Alanyaspor 3-0



2016/2017 Fenerbahçe-Ç.Rizespor 2-1



2016/2017 Ç.Rizespor-Fenerbahçe 1-5



2015/2016 Fenerbahçe-Ç.Rizespor 2-1



2015/2016 Ç.Rizespor-Fenerbahçe 1-1



2014/2015 Ç.Rizespor-Fenerbahçe 1-5



2013/2014 Fenerbahçe-Erciyesspor 2-1



2012/2013 Fenerbahçe-Bursaspor 4-1



2012/2013 Gaziantep-Fenerbahçe 1-2



2012/2013 Fenerbahçe-Gaziantep 3-0



2010/2011 Manisaspor-Fenerbahçe 1-3



2008/2009 Fenerbahçe-Ankaragücü 1-2



2007/2008 Fenerbahçe-Osmanlıspor 4-2



2006/2007 Fenerbahçe-Ankaragücü 3-1



2006/2007 Ankaragücü-Fenerbahçe 0-1



2005/2006 Ankaragücü-Fenerbahçe 1-4



2004/2005 Fenerbahçe-Kayserispor 7-0



2003/2004 Fenerbahçe-Ç.Rizespor 4-1



2001/2002 Fenerbahçe-Kocaelispor 3-0



2001/2002 Kocaelispor-Fenerbahçe 3-3



2000/2001 Fenerbahçe-Kocaelispor 4-0



2000/2001 Adanaspor-Fenerbahçe 1-1



1999/2000 Fenerbahçe-Adanaspor 2-4



1996/1997 Kocaelispor-Fenerbahçe 0-1



Türkiye Kupası



2014/2015 Ç.Rizespor-Fenerbahçe 1-4



2004/2005 Fenerbahçe-Kayserispor 4-0 - KAYSERİ

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