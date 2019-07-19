Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman'ın yüzü gülüyor
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Hikmet Karaman'ın yüzü gülüyor

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da yüzler gülüyor.

Hikmet Karaman'ın yüzü gülüyor, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da yüzler gülüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da neşeli ve keyifli sürdürüyor. 16 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında teknik heyet futbolculara oldukça eğlenceli antrenman programı ile güç depoluyor. sarı-kırmızılı takımın Teknik Patronu Hikmet Karaman'ın ise keyfi yerinde. Antrenmanlardaki neşeli tavrı ile dikkat çeken Hikmet Karaman zaman zaman futbolculara sert uyarılarda bulunuyor.

Ay sonuna kadar Avusturya'da çalışmalarını sürdürecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor 4 hazırlık maçı oynayacak. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Kayserispor, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:13 Kaynak: İHA
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