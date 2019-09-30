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Hikmet Karaman istifa etti

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman istifa etti.

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İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman istifa etti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da ayrılık var. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ve Hamza Hamzaoğlu düşünülüyor. İki teknik adamla da görüşmelere başlandı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, istifa etti. Karaman'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Son oynanan Konyaspor maçının ikinci yarısında Kayserispor taraftarları Karaman'ı istifaya davet etmişti. Hikmet Karaman yönetiminde bu sezon 6 maça çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:45 Kaynak: İHA
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Hikmet Karaman istifa etti
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