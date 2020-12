Hikmet Karaman: İyi bir takımı şampiyonluğa oynatırım

"Futbolcular, teknik adamlar gibi hakemler de formsuz olabilir"

"Rizespor ilk 7'yi zorlar""Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu faktörü var""Abdullah Avcı ile Trabzonspor daha iyi olacak""Erol Bulut büyük takıma geldi, takımın generali o""Sergen Yalçın'ı çok tutuyorum""Arda Turan Türkiye'nin yetiştirdiği ender futbolculardan""Bursaspor'da 21 alt yapı oyuncunu A takıma çıkardım""Çok iyi bir milli takımımız var""Serdar Dursun iyi oyuncu""Yusuf Yazıcı kişisel gelişimine önem veriyor ve futbolu da gelişiyor""Burak Yılmaz hücum zekası en yüksek oyunculardan" İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman, hakem hatalarından milli takıma, Avrupa'da forma giyen Türk futbolculardan Süper Lig ekiplerine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. "FUTBOLCULAR, TEKNİK ADAMLAR GİBİ HAKEMLER DE FORMSUZ OLABİLİR"Futbolun içinde zaman zaman teknik adam ve futbolcuların da formsuz dönemlerinin olduğunu söyleyen Karaman, "Hakemlerin geçmişte kalan bir baskı altında olduğunu düşünüyorum. VAR'da olunca saha içinde zaten VAR görür diye daha rahat hareket ediyor olabilirler. VAR çıktıktan sonra birkaç yıl daha geçmeli. Hakemlerin işi kolaylaşacak ama formsuz hakemler var. Teknik adamlar oyuncular nasıl hata yapıyorsa hakemler de hata yapabilir. Formsuz olabilir. Maçları canlı izlerken farklı sonrasında bilgisayardan izlerken farklı yorumlayabiliyorsun. Hakemler de anlık karar veriyor, VAR da bunun için var. Ben de bu faul diyorum sonra izlediğimde bakıyorum yanlış itiraz etmişim" dedi. "MALATYASPOR'U BAŞARILI BULUYORUM"Yeni Malayaspor'un 18 transfer yaptığını ve zamana ihtiyaçları olduğunu söyleyen Karaman, "Malataspor'u çok başarılı buluyorum. Mevcut kadro ilk 10 arasına girer. Hamza Hamzaoğlu da takımı tanıdı, oyuncular onu tanıdı. Benim çalıştığım dönemden 2 oyuncu kaldı ve 18 oyuncu geldi, bu büyük bir şans. Kadro geliştiğinde teknik adam dokunuşlarıyla da iyi bir seviye yakalanır" ifadelerini kullandı. "RİZESPOR İLK 7'Yİ ZORLAR"Çaykur Rizespor'un iyi bir kadro kurduğunu dile getiren Karaman, "Rizespor'un bu sezonki kadrosu için başkan Hasan Kartal'ı tebrik etmek lazım. Tomas hoca yeni teknik direktör, belki hatalar yapacak ama elinde çok iyi bir kadro var. Rizespor geçmiş sezonun üzerine kadro koyduğu için ve yeni transferler yaptığı için, Okan Buruk döneminde de Tomas hoca orada antrenörlük yaptığı için Rizespor bu sezon ilk 7'yi zorlayabilir. Çok şanssız kaybettikleri maç var, yönetimi tebrik etmek lazım" dedi. "ALANYASPOR'DA HASAN ÇAVUŞOĞLU FAKTÖRÜ VAR"Aytemiz Alanyaspor'un bir Avrupa kulübü gibi yönetildiğini söyleyen Karaman, "Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu faktörünü unutmayalım. İyi bir transfer komitesi var. Yabancı transferi konusunda hata yapmıyorlar, yerli ve genç oyuncuları kadrolarına katıyorlar. Takımdaki hocalar gidiyor ama takım değişmiyor. Avrupa takımları gibi bir yönetim var. Erol hoca gitti, Çağdaş hoca geldi ve ilk teknik direktörlüğünü yapıyor, bunlar kolay işler değil" şeklinde konuştu. "ABDULLAH AVCI İLE TRABZONSPOR DAHA İYİ OLACAK"Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra Trabzonspor'un daha iyi yerlere geleceğini belirten Karaman, "Lig 12'nci, 13'üncü haftalara kadar yalancı sıralamadır. 15'inci haftadan sonra lig oturur. Abdullah Avcı, Trabzonspor'da bir oyun planlaması yapmaya çalışıyor. Bazen vasat oyun olsa da maç kazanmasını bildi. Göreve geldiğinizde aldığınız skorlar geleceğinizi belirler. Abdullah Avcı birikimini, deneyimini birleştirerek takım savunmasına yöneldi. Mesafe aldı. 3-4 hafta sonra takım daha iyi top oynayacak" dedi."EROL BULUT BÜYÜK TAKIMA GELDİ, TAKIMIN GENERALİ O"Fenerbahçe'de Erol Bulut'un zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Karaman, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Erol hoca çok büyük bir takıma geldi. 18 oyuncu transfer etmiş oynayan oynamayan geniş bir kadro var. Oynamayan oyuncuyu mutlu etmek, uyum sağlamak, takım model ortaya koymak için antrenman yapmalı ve otomatik hale getirmek lazım. Sürekli tekrarla bu olur. Süreklilikle bu olur. Hata yapabilirsiniz ama kenarda general teknik direktördür. Oyuncular onun büyüklüğünü hissedecek" diye konuştu. "SERGEN YALÇIN'I ÇOK TUTUYORUM"Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın çok başarılı bir isim olduğunu söyleyen Karaman, "Sergen Yalçın'ı çok tutuyorum. Konuşmalarını da çok beğeniyorum. Net konuşuyor kalbinden geçeni söylüyor. Elindeki kadroyu bir yere getirdi. Yardımcısı Murat hocayı da takdir ediyorum. Ljajic'i kazanılabilir ama oyuncu da tepki vermeli, antrenörlük burada başlıyor. Antrenmanlarda çalışıyorsa kazanma yoluna gitmek önemli. Sahaya bir atarsınız size maç kazandırır. Gökhan Töre önemli oyuncu, sakatlığı geçince önemli silah olacak. Bir oyuncu grubu yakalandı" şeklinde konuştu. "ARDA, TÜRKİYE'NİN YETİŞTİRDİĞİ ENDER FUTBOLCULARDAN"Arda Turan'ın çok önemli bir oyuncu olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Arda Turan Türkiye'nin yetiştirdiği ender futbolculardan biri. Fatih Terim'i tebrik etmek lazım. Arda'yı aldı ve fiziksel ve zihinsel olarak destek olunması lazım. İyi futbolculara saygı duymak gerekiyor. Atletico Madrid ve Barcelona forması giyen bir isim. Atletico Madrid formasıyla UEFA Kupası'nı kazandığında sırtında Türk bayrağı ile dolaştı. Ceyhun Eriş, Cenk İşler, Altay çok özel ama zor oyunculardı. İsimleri yabancı olsa da şu an hayranlıkla izlerdik. Burak Yılmaz Lille'de kızıyor bazen ya da Yusuf Yazıcı kızıyor ama hocaları sert bir çıkış yapsa farklı olur, hocaları pozitif konuşuyor ve oyuncuların da duruşu, inancı değişiyor. Arda'yı çok destekliyorum" diye konuştu."BURSASPOR'DA 21 ALT YAPI OYUNCUSUNU A TAKIMA ÇIKARDIM"Bursaspor'da teknik direktör olduğu dönemde Enes Ünal, Ozan Tufan, Zeki Çelik başta olmak üzere 21 oyuncuyu A takıma çıkardığını dile getiren Karaman, "Zorunluluktan gelen bir olay alt yapıdan oynatmak. Olanaksızlıklardan sonra yeni şeyler deniyorsun. Bursaspor'da çalıştığım dönemde İbrahim Yazıcıoğlu 'oyuncu alamayacağız, alt yapıdan oyuncu bulalım, borçsuz devam edelim' dedi ve 21 alt yapı oyuncunu A takıma çıkardım. Takım haricinde 2 ay boyunca ekstra çalıştırdık. Sonrasında takımla birlikte Avusturya kampına getirdik. Başkan vefat etti, yönetim değişti ve ben ayrıldım. Bursaspor bu temeli o zaman atmıştı. Şu anda belki de kasasında en çok para olan en başarılı takım olacaktı. Kaleci Okan Koçuk, Enes Ünal, Ozan Tufan, Zeki Çelik, Ertuğrul Ersoy gibi isimleri A takıma çıkardık. Oyuncular da çıkarıyorlar ve Altınordu gibi devam edecekler. Kayserispor'un kalesinde geçen Doğan oynadı. Onu daha 16 yaşına girmeden A takıma çıkardım. O zamanın meyvesi şimdi çıkıyor, milli takıma gitti" açıklamasında bulundu."ÇOK İYİ BİR MİLLİ TAKIMIMIZ VAR"Türkiye'nin çok değerli isimlerden kurulu bir milli takım olduğunu söyleyen Karaman, "Geçmiş turnuva ile ilgili konuşmaya gerek yok. İyi bir kadromuz var. Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynayan, dil bilen oyuncularımız var. Böyle bir kadro her zaman yakalanamaz. 2003 yılında da iyi bir kadro vardı, o zaman takımın başında yine Şenol Güneş bulunuyordu" dedi. "SERDAR DURSUN İYİ OYUNCU"Futbol kariyerini Almanya'da sürdüren Serdar Dursun'un da mili takımda olabileceğini söyleyen Karaman, "Serdar Dursun'u Tolunay Kafkas'a söyledim. Geçen maçını izledim iki gol attı. Türkiye'de oynamış ve geri dönmüş. Şenol hocaya iletsinler istedim. Boyu uzun ve ceza sahasında topa hakim. Faydalanılacak bir oyuncu. Stoperle boğuşacak iyi bir oyuncu" şeklinde konuştu. "YUSUF YAZICI KİŞİSEL GELİŞİMİNE ÖNEM VERİYOR VE FUTBOLU DA GELİŞİYOR"Fransa'nın Lille kulübünde forma giyen Yusuf Yazıcı'dan övgüyle bahseden Karaman, "Yusuf Yazıcı Türkiye'de olsa böyle oynayamazdı. Mert Hakan geldi, Sivasspor'daki oyunu bekleniyor. Orada bir oyun anlayışı var topla çok iyi olduğu için Yusuf orada ön plana çıktı. Bu Burak ve Zeki için de geçerli. Hakan için milli takımda neden böyle oynamıyor eleştirisi yapılıyor. Milan'ın en iyi oyuncusu. Biz oradaki oyunla milli takımı bağdaştıramadık. Kişisel gelişim önemli. Yusuf buna dikkat ediyor. Futboluna yansıyor. Futbol zeka oyunu" dedi."BURAK YILMAZ HÜCUM ZEKASI EN YÜKSEK OYUNCULARDAN" Burak Yılmaz'ın çok iyi bir golcü olduğunu vurgulayan Karaman, "Hücum oynarken oyun zekası en yüksek oyunculardan birisi Burak Yılmaz. Herkes attığı golü değerlendiriyor ama takım hücuma çıkarken nereye koşacağını ve boş alanın nerade olacağını çok iyi bilen bir isim. Can alıcı koşular yapıyor. İş zekaya geldi, yaşla ilgisi yok. Hücumda Avrupa'nın en zeki oyuncularından biri. Kafa vuruşu var, ayak içi var, vuruş tekniği de olunca müthiş bir oyuncu oldu" diye konuştu. "İYİ BİR TAKIMI ŞAMPİYONLUĞA OYNATIRIM"

Ligde her zaman zor işlere al attığını söyleyen Karaman, "Kayserispor'u 12 puanla aldığımda ligde kaldığımızda 10 maçta yenilmedik. Ligde aldığımız puanla ilk 4'teydik ve aldığım puanla en çok puan toplayan 2'nci hocaydım. 2'nci sezona başlarken Erol Bedir başkanlığında kadro yetersiz olduğu için ayrılmak istedim ama hem başkanı hem de şehirdeki insanları kıramadık. 6'ncı haftada başkan bıraktı, ben de bıraktım. Bizim orada yaptığımızı kimse yapamadı. Pandemi sürecinde Malatya'ya gittik. 8 haftaya baktığında düşen takım Malatyaspor değil. Çekilmek zorunda kaldım. Bilgi eksikliği var. İyi bir takımı şampiyonluğa oynatırım. İki Türkiye Kupası kazandırdım. Biri Rizespor biri Antalyaspor, iki takımı Süper Lig' çıkardım. İyi takım versinler tabii o zaman hesap sorsunlar. Gaziantep ile Play Off kupası kazandım. Bursaspor ile 4'üncü oldum. Okyanusun dibinden takım veriyorlar hadi kurtul diyorlar. Ankaragücü, Kocaelispor, Kayserispor ile yaptığımız ortada. Şampiyonluğa bedel. Arsene Wenger, Klopp'un Liverpool şampiyonluğu mu daha zor, yoksa Sheffield United'ın ligi 10'uncu sırada bitirmesi mi daha zor onu bilemeyiz. Bugün oyuncu kaliteleri önemli. Neden Anadolu takımları ile büyük takımlar arasında fark kalmadı? Çünkü kulüpler borçlu, istedikleri transferleri yapamadı, Anadolu takımları üst sıralara geldi. İyi oyuncun varsa fark yaratıyorsun" dedi.