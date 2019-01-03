Hikmet Karaman, Kalecileri Zorladı
1 saat önce
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Antalya kampında kalecilere attığı gollerle dikkat çekti.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Antalya kampının ilk gününde antrenman sonrasında katıldığı kaleci antrenmanında çektiği şutlarla Kayserispor'un file bekçilerini zorladı.
KAYSERİSPOR İKİCİ YARI HAZIRLIKLARINA START VERDİ
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına bugün yaptığı ilk antrenmanla start verdi. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışılan antrenman sırasında Teknik Direktör Hikmet Karaman kaleci antrenmanına da katıldı.
Tecrübeli teknik adam çektiği şutlar ve attığı gollerle Kayserispor'un file bekçilerini zorladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:02 Kaynak: İHA
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