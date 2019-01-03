Hikmet Karaman Kalecileri Zorladı
31 dakika önce
- Hikmet Karaman kalecileri zorladıKAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Antalya kampında kalecilere attığı gollerle dikkat çekti.
- Hikmet Karaman
kalecileri zorladı
KAYSERİ - Kayserispor
Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Antalya
kampında kalecilere attığı gollerle dikkat çekti.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına bugün yaptığı ilk antrenmanla start verdi. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışılan antrenman sırasında Teknik Direktör Hikmet Karaman kaleci antrenmanına da katıldı.
Tecrübeli teknik adam çektiği şutlar ve attığı gollerle Kayserispor'un file bekçilerini zorladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:37 Kaynak: İHA
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