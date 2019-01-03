Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman Kalecileri Zorladı

Hikmet Karaman Kalecileri Zorladı

31 dakika önce

- Hikmet Karaman kalecileri zorladıKAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Antalya kampında kalecilere attığı gollerle dikkat çekti.

- Hikmet Karaman kalecileri zorladı

KAYSERİ - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Antalya kampında kalecilere attığı gollerle dikkat çekti.
Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına bugün yaptığı ilk antrenmanla start verdi. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışılan antrenman sırasında Teknik Direktör Hikmet Karaman kaleci antrenmanına da katıldı.
Tecrübeli teknik adam çektiği şutlar ve attığı gollerle Kayserispor'un file bekçilerini zorladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:37 Kaynak: İHA

Antalya, Kayserispor, Hikmet Karaman, Yerel
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