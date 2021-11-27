Üye Girişi
Hikmet Karaman: "Maçtan önce minimum buradan 1 puanla ayrılmayı düşündük" - Son Dakika

Hikmet Karaman: "Maçtan önce minimum buradan 1 puanla ayrılmayı düşündük"

27.11.2021 19:06
Hikmet Karaman: "Maçtan önce minimum buradan 1 puanla ayrılmayı düşündük"

Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık skor ile sahadan mağlup ayrılan Yukatel Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Maçtan önce minimum buradan 1 puanla ayrılmayı düşündük" dedi.

Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık skor ile sahadan mağlup ayrılan Yukatel Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Maçtan önce minimum buradan 1 puanla ayrılmayı düşündük" dedi.

Süper Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maça en az 1 puan için çıktıklarını dile getirerek, "Maçtan önce minimum buradan 1 puanla ayrılmayı düşündük. İlk 45 dakikada karşılıklı ataklar ama birkaç tane son vuruşlarda veya dripling yapsak, rakibe oranla biraz daha net pozisyon net bizde. İkinci yarının başı faul ve faulden sonra hakemin elektronik cihazının bozulması, 4-5 dakika dışarıda durması belki de bizi orada oyundan biraz düşürdü. Çünkü Selim vurduğu kafa vuruşunda kendini oldukça boşa çıkarmış, bu golde hatalı duruma düştük. Rakibi iyi kontrol edememişiz. Ondan sonra kontra atak pozisyonları verdik. Arka alanda özellikle sol kanadımızda Rizespor'un çıktığı ataklar etkili oldu. Genelde baktığında bizimde sağdan soldan gelen bazen isabetli bazense isabetsiz ortalarımız var. Genel bakış yaptığında daha çok beraberliğe yakın bir maçmış gibi gözüktü. Dolayısıyla Rizespor'a başarılar diliyorum" dedi.

(Hasan Fehmi Demir – Osman Kubilay Küçükmustafa/İHA)

Hikmet Karaman: Maçtan önce minimum buradan 1 puanla ayrılmayı düşündük

Süper Toto Süper Lig, Hikmet Karaman, Kayserispor, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hikmet Karaman: 'Maçtan önce minimum buradan 1 puanla ayrılmayı düşündük' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı 18:39 Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı 17:14 Polislerin şiddet uyguladığı video sosyal medyada olay yarattı Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! 16:05 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!
Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi! 15:00 Elazığ'da orkinos fotoğrafı kuyruğu! Kimileri korktu, kimileri sevdi! Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! 14:26 Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! 12:24 Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı!
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına 11:17 Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!

Son Dakika Haberleri
18:39 Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı
18:15 Kılıçdaroğlu'nun "Mitingimizi yapacağız, herkes görecek" çıkışına Bakan Soylu'dan cevap
18:13 Çaykur Rizespor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti
18:01 Casusluktan gözaltına alınan DEVA Parti'li Metin Gürcan'la ilgili soruşturma derinleştirildi!
17:44 Beşiktaş-Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
17:42 Rusya'nın tüm dünyadan gizlediği ölümcül füze deneyi ortaya çıktı
17:24 HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor
17:20 Berkan'ın performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti! 140 milyon liralık teklifle geliyorlar
17:07 SİHA'ların Analiz takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı
Bakan Koca'dan Meral Akşener'in sözlerine tepki Bakan Koca'dan Meral Akşener'in sözlerine tepki         
19:19
Oğlu tarafından bıçaklanan baba: Dördüncü kez evlenmek isteyip para istedi Oğlu tarafından bıçaklanan baba: Dördüncü kez evlenmek isteyip para istedi         
17:33
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Bu köyde soda çeşmeden akıyor! İçmesi bedava! Bu köyde soda çeşmeden akıyor! İçmesi bedava!         
11:53
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!         
10:35
Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu? Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu?         
09:26
Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar         
09:24
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 19:24:14. #1.13#
SON DAKİKA: Hikmet Karaman: "Maçtan önce minimum buradan 1 puanla ayrılmayı düşündük" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement