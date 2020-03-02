Hikmet Karaman: "Malatyaspor'dan teklif aldım" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hikmet Karaman: 'Malatyaspor'dan teklif aldım' - Son Dakika

Hikmet Karaman: "Malatyaspor'dan teklif aldım"

13 dakika önce

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Yeni Malatyaspor'dan resmi bir teklif aldığını fakat henüz anlaşma sağlanmadığını söyledi.

Hikmet Karaman:

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Yeni Malatyaspor'dan resmi bir teklif aldığını fakat henüz anlaşma sağlanmadığını söyledi.

Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da teknik adam arayışları sürüyor. İsmi Yeni Malatyaspor ile gündeme gelen Teknik Direktör Hikmet Karaman, transferi ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Malatya temsilcisinden resmi teklif aldığını doğrulayarak, "Resmi teklif var ama şu anda anlaşma gibi bir şey yok. Olduğunda zaten kulüp resmi açıklamayı yapar" şeklinde konuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı, Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu! Favoriler; Kovac, Erol Bulut, Labbadia ve Jorge Jesus
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile anlaştı ABD, Türkiye'ye İdlib'te hava desteği vermeyecek Rus savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 20:34:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hikmet Karaman: "Malatyaspor'dan teklif aldım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]