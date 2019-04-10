Hikmet Karaman: Matematiksel Olarak Rahatlamak İstiyoruz

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin sonuna yaklaşıldığını belirterek, "Matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin sonuna yaklaşıldığını belirterek, "Matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz. Daha sonra yukarısı için mücadele edeceğiz" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Hikmet Karaman, "Ligin son haftalarında bütün takımlar büyük bir çaba içerisine girdi. 2 haftalık periyotta en fazla puanı almaya çalışacağız. Her maçın zor olduğunu biliyoruz. Rakiplerimizin aldığı skorlar da ortada. Ciddiyeti elden bırakmadan çalışmalarımıza devam edip, iyi sonuçlar alarak matemetiksel olarak rahatlamak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Biz önümüzdeki maçlardaki bütün puanlara talibiz" dedi.



ÖZEL ÇOCUKLARDAN MORAL ZİYARETİ



İstikbal Mobilya Kayserispor'ın son antrenmanına Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri moral ziyaretinde bulundu. Rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören öğrenciler, futbolcularla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Antrenman öncesi Ankara oyun havası oynayarak futbolcuları bekleyen özel çocuklar futbolculara ve teknik direktör Hikmet Karaman'a da taktik verdi. Sarı kırmızılı kulüp, öğrencilere kaşkol hediye etti.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Özel çocukların Ankara havası oynamaları



Futbolcuların antrenman sahasına gelişi



Futbolcuların özel çocuklarla sohbeti



Teknik direktör Hikmet Karaman'ın açıklamaları



Antrenman



Genel detaylar

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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