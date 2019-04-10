Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman: Matematiksel Olarak Rahatlamak İstiyoruz

Hikmet Karaman: Matematiksel Olarak Rahatlamak İstiyoruz

4 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin sonuna yaklaşıldığını belirterek, "Matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz.

Hikmet Karaman: Matematiksel Olarak Rahatlamak İstiyoruz, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin sonuna yaklaşıldığını belirterek, "Matematiksel olarak rahatlamak istiyoruz. Daha sonra yukarısı için mücadele edeceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Hikmet Karaman, "Ligin son haftalarında bütün takımlar büyük bir çaba içerisine girdi. 2 haftalık periyotta en fazla puanı almaya çalışacağız. Her maçın zor olduğunu biliyoruz. Rakiplerimizin aldığı skorlar da ortada. Ciddiyeti elden bırakmadan çalışmalarımıza devam edip, iyi sonuçlar alarak matemetiksel olarak rahatlamak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Biz önümüzdeki maçlardaki bütün puanlara talibiz" dedi.

ÖZEL ÇOCUKLARDAN MORAL ZİYARETİ

İstikbal Mobilya Kayserispor'ın son antrenmanına Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri moral ziyaretinde bulundu. Rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören öğrenciler,  futbolcularla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Antrenman öncesi Ankara oyun havası oynayarak futbolcuları bekleyen özel çocuklar futbolculara ve teknik direktör Hikmet Karaman'a da taktik verdi. Sarı kırmızılı kulüp, öğrencilere kaşkol hediye etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Özel çocukların Ankara havası oynamaları

Futbolcuların antrenman sahasına gelişi

Futbolcuların özel çocuklarla sohbeti

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın açıklamaları

Antrenman

Genel detaylar
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:22 Kaynak: DHA
Spor
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