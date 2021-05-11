Hikmet Karaman: "Mete Kalkavan'ın böyle ağır kararlar vermesine şaşırdım" - Son Dakika

Hikmet Karaman: "Mete Kalkavan'ın böyle ağır kararlar vermesine şaşırdım"

11.05.2021 23:37
Hikmet Karaman:

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kasımpaşa karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan'ın yönetimine tepki göstererek, "Mete hocam seninle tanışıyoruz.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kasımpaşa karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan'ın yönetimine tepki göstererek, "Mete hocam seninle tanışıyoruz. Böyle bir ağır karar vermesine şaşırdım. Böyle bir karar olamaz. Pinto ile ilgili kararı vermesine kabul etmiyorum" dedi.

Süper Lig'in 41. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Mete Kalkavan'ın 5. dakikada verdiği penaltı kararını eleştiren Karaman, "Mete hocanın hangi kararından başlasam diye düşünüyorum. Böyle bir penaltıyı çalarken Niye bunu diyorum iki dakika sonra ikinci golü yedik. Hata yapmış olabiliriz ama 5 dakika sadece VAR ile tartışıyorsun. Penaltıyı çaldın attıramıyorsun. Çünkü VAR'da sana söylüyorlar, bir şeyler konuşuyorsun. Sonra da VAR'a çağırdılar. 7 dakika uzatma VAR'dan dolayı oldu. VAR'ın başına gitti hala bir şeyler soruyor, konuşuyorlar. Bu kez Pinto'yu buldu. Atakan hiçbir şey yapmıyor, adama dalmış iki ayağı da yerde adama değmiyor. 'Hayır Atakan hiçbir şey yapmamış' diyor. 'Pinto yapmış' diyor. Pinto'yu nereden çıkardın. Pinto'nun orada öyle bir şiddetli hareket yapması lazım ki oyuncuya Oyuncu zaten kendini Atakan'ın hareketine atmış. Böyle kritik bir maçta bir takım 2-0'ın arkasından gelebilir mi" şeklinde konuştu.

"Son 10 dakikalık bölümde 2-2'yi yakalayacak pozisyonlar yakaladık"

Müsabakanın son bölümünde beraberliği yakalayacak pozisyonları değerlendiremediklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "İlk 45 dakikayı sadece hakeme karşı tavırla geçirdik. 2-0'ın vermiş olduğu baskıdan dolayı normal oyuna dönemedik. Devre arası görüntüleri oyuncular da izliyor, hepimiz izliyoruz. İkinci yarı 2-0'ı unutup oyunu dengelemeye çalıştık. Son 10 dakikalık bölümde 2-2'yi yakalayacak pozisyonlar da yakaladık. Ankaragücü camiası koskocaman başkent Mete hocam seninle tanışıyoruz. Böyle bir ağır karar vermesine şaşırdım. Böyle bir karar olamaz. Pinto ile ilgili kararı vermesine kabul etmiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Hikmet Karaman, Mete Kalkavan, Ankaragücü, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hikmet Karaman: 'Mete Kalkavan'ın böyle ağır kararlar vermesine şaşırdım' - Son Dakika Spor


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