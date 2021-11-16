SPOR Hikmet Karaman: Mevcut kadronun en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz - Son Dakika

SPOR Hikmet Karaman Mevcut kadronun en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz

İlyas KAPLAN KAYSERİ, (DHA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1-2 oyuncumuzda ufak tefek sakatlığı olanlar var. Bir çalışma yapıyoruz, elimizdeki mevcut kadronun en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, ligin 13'üncü haftasında konuk edeceği Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde bugün gerçekleştirilen idmanda futbolcular pas ve taktik çalışması yaptı. Milli takım kampında bulunan Mario Gavranovic ve Majid Hosseini ile sakatlığı bulunan Bernard Mensah antrenmanda yer almadı. Campanharo ve Uğur Demirok ise düz koşu yaptı.

GÖZTEPE DEPLASMANDA DAHA RAHAT OYNAYAN BİR TAKIM

Antrenmandan önce açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kolay maç yok. Rakip analizinde farklı faktörler ön plana çıkıyor. Bu haftaki rakibimiz Göztepe evinde yaptığı 6 maçın 5'ini kaybetmiş. Deplasmanda da 6 maçın 4'ünden puan almış. Göztepe içeride zorluk çeken ama deplasmanda rahat oynayan bir takım. Bizim de 15 puanı evimizde 18'e çıkarmamız için yüzde 100'ün üstüne çıkmamız gereken bir maç. Burada yine taraftarımıza çok büyük görev düşüyor. Şehrimizin takımının yanında olması, hem taraftarın hem de futbolcuların sonuna kadar mücadele etmesi gerekiyor. Milli takım kampında olan futbolcular var. İsviçre Milli Takımı'nda Mario Gavranovic dünkü oynanan maçta forma giydi. Bu iyi oldu, zira milli takıma giden oyuncu oynamadan gelince burada geriden başlıyor. Biz burada hazırlık maçı yapıyoruz, yüzde yüz antrenmanlar yapıyoruz ama milli takımda taktik antrenmanları yaptıkları için zaman zaman futbolcular performans düşüklüğü yaşayabiliyor. Yarından sonra tam takım olacağız, çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Uğur Demirok yarından sonra aramıza katılacak. Uğur'un 3 haftası koronavirüs nedeniyle karantina şeklinde geçti. Daha sonra eski sakatlıkları nüksetti. 1-2 oyuncumuzda da ufak tefek sakatlığı olanlar var. Bir çalışma yapıyoruz, elimizdeki mevcut kadronun en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz diye konuştu.

İŞ YAZ-BOZ'A DÖNÜYOR

Hikmet Karaman, Göztepe maçını kazanıp puanlarını 18'e yükseltmek istediğini belirterek, Sistemde 3 Türk oynama zorunluluğu var. O mevkide oynayan Türk futbolcularda problem olunca yerlerine oynayacak yerli futbolcu koyamıyoruz, sıkıntımız burada. O zaman iş yaz-boz'a dönüyor. Bazen izleyenler orayı hesaplayamayabiliyor. Devre arasına kadar elimizdeki oyuncuları farklı pozisyonda da oynatarak karşımıza çıkacak bir sonraki hamleyi düşünüyoruz. Hedefimiz devre arasına kadar düşme potasından uzakta yer bulmak. Bu maç çok önemli. Puanımızı 15'den 18'e çıkartarak sıçrama eşiğine geleceğimiz bir maç, Göztepe maçı. Taraftarımızdan oyuncumuza destek bekliyoruz. Çıkalım alnımızın akıyla bu maçı bitirelim. 18 puanı görelim. Ondan sonrasına bakacağız ifadelerini kullandı.

DIMITRIOS KOLOVETSIOS TAKIMIMA HEM SAVUNMA HEM DE HÜCUMDA DESTEK SAĞLAMAK İSTİYORUM

Antrenmandan önce açıklama yapan Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios, Göztepe karşılaşmasında hedeflerinin 3 puan olduğunu vurgulayarak, İlk günlere nazaran daha iyi durumdayız. Aldığımız puanlar bizim için önemliydi. Şu andan itibaren önümüzdeki Göztepe maçına odaklandık. Bu hafta çok iyi çalışıp Göztepe maçından 3 puan almamız lazım. Hocamızın isteklerini yerine getirip galip gelmek istiyoruz. Takım için her maç elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Öncelikle işim savunma yapmak. Ama buna ofansif anlamda da katkı sağlayıp gol eklersem tabii ki çok daha iyi. Takımıma hem savunma hem hücumda elimden gelen desteği sağlamak istiyorum diye belirtti.