Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman: "Ne Kadar Puan Varsa Hepsine Talibiz"

Hikmet Karaman: "Ne Kadar Puan Varsa Hepsine Talibiz"

27 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligde dikkatli bir şekilde yolumuza devam etmek istediklerini ve ilk hedeflerinin ligin altından ilişkiyi kesmek olduğunu bildirdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligde dikkatli bir şekilde yolumuza devam etmek istediklerini ve ilk hedeflerinin ligin altından ilişkiyi kesmek olduğunu bildirdi. Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'in 28. haftasında kendi evinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:27 Kaynak: AA

Kayserispor, İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Güncel
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