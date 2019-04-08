Hikmet Karaman: "Ne Kadar Puan Varsa Hepsine Talibiz"
27 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligde dikkatli bir şekilde yolumuza devam etmek istediklerini ve ilk hedeflerinin ligin altından ilişkiyi kesmek olduğunu bildirdi.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Teknik Direktörü Hikmet Karaman
, ligde dikkatli bir şekilde yolumuza devam etmek istediklerini ve ilk hedeflerinin ligin altından ilişkiyi kesmek olduğunu bildirdi. Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'in 28. haftasında kendi evinde Ankaragücü
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:27 Kaynak: AA
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