Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman: "Önemli Bir Deplasmandan Üç Puan Aldık"

Hikmet Karaman: "Önemli Bir Deplasmandan Üç Puan Aldık"

35 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman; Demir Grup Sivaspor maçının ardından, "Önemli bir deplasmandan üç puan aldık" dedi.

Hikmet Karaman:
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman; Demir Grup Sivaspor maçının ardından, "Önemli bir deplasmandan üç puan aldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İM Kayserispor, deplasmanda DG Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Oyunun ilk 15 dakikalık bölümünde iyi pozisyonlarımız var, Sivasspor'un kazandığı penaltıya kadar. İlk yarım saate kadar biz 2-0 öne geçebilirdik. 40 dakikaya kadar 3-0 mağlup duruma da düşebilirdik. İlk devre çok dramatik bir maç izledik. Sınırlı bir kadro ile mücadele ediyoruz. Milli takımdan sakat dönen oyuncularımız oldu. İkinci yarı Sivas'ın yaptığı değişiklikler ile topun yüzdesi onlara geçti. Ama önemli bir pozisyon vermedik. Önemli bir deplasmandan üç puan aldık. Kaybetseydik aşağıya yakın olacaktık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:45 Kaynak: İHA

Sivasspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Hikmet Karaman, Spor
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