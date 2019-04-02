Hikmet Karaman, Otizmli Çocuklarla Buluştu

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle, otizmli çocuklarla bir araya geldi.





İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle, otizmli çocuklarla bir araya geldi.



Hikmet Karaman, yardımcı antrenörü Hakan Ertürk ve kaleci antrenörü Erdoğan Özdoğan ile birlikte otizmli çocukları ziyaret etti. Karaman, eğitim gören otizmli çocuklara kulübün kaşkol, okul yönetimine de forma hediye etti. Karaman, katıldığı etkinlikte öğrencilerle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Eğitim merkezinden ayrılırken basın mensuplarına konuşma yapan Karaman, "Bugün buraya gelmemize katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Farkındalık oluşuyor, bu çok güzel. Keşke tüm takımı getirebilseydik, onların da farkındalığını geliştirebilirdik. Güzel bir etkinlik oldu" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Hikmet Karaman ve yardımcılarının Özel Eğitim Merkezi'ne gelişi



Hikmet Karaman ve yardımcılarının öğrencilerle sohbeti



Hikmet Karaman'ın konuşması



Genel detay



- Kayseri

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