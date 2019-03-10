Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman: "Rakibimizi Tebrik Ediyoruz"

Hikmet Karaman: "Rakibimizi Tebrik Ediyoruz"

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Rakibimizi tebrik ediyorum" dedi.

Hikmet Karaman:
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Rakibimizi tebrik ediyorum" dedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hikmet Karaman, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Aslında oyunun içerisinde 1-0'dan sonra yakaladığımız net pozisyon var. Kaleci Gökhan'ı tebrik ediyorum çok iyi bir maç çıkarttı. Önümüzde ki hafta çok önemli bir maçımız var. Çalışmalarımızı ona göre devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:01 Kaynak: İHA

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