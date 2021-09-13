Hikmet Karaman: Şenol Güneş çok yalnız kaldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 5'inci haftasında karşılaşacakları Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, milli takımdan ayrılan Şenol Güneş ile ilgili olarak, "Şenol hoca çalışırken çok yalnız kaldı. Ekip arayışına girdi" dedi.

Ligin 4'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa 'yı 2-0'lık sonuçla mağlup ederek puanını 7'e çıkaran sarı kırmızılılar pazar günü Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Futbolcular idmanda pas, hücum ve şut çalışması yaptı. Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Kasımpaşa iyi bir takım. Galatasaray karşısında skoru 2-0'dan 2-2'ye getirmiş bir takım. Biz de deplasmanda galip gelmiştik, bunu evimizde devam ettirmek istedik. Futbolcularımız bunu başardı. Şu an sakatlığı devam eden 3 futbolcumuz var. Onların da katılımı ile rekabet ortamı artacak Şuan kadroda olan ama sakatlıktan yeni çıktıkları için bir hazırlık maçı yapmak istiyorum. Takımın son durumunu görmemiz gerekiyor" diye konuştu."3 PUANIMIZI ALIP DÖNMEK İSTİYORUZ"Yoğun maç trafiğinin olduğunu söyleyen Karaman, "Önümüzde çok ciddi bir Hatayspor maçı var. Tempomuzun yüksek olması gereken bir maça çıkacağız. O maçtan döndükten 2 gün sonra da Galatasaray maçına çıkacağız. Sıkışık bir program var. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Sakat futbolcular da aramıza geldikten sonra tam hazır olmayan isimlerinde tam performanslarıyla aramıza katılmasıyla daha iyi çalışabileceğiz. Hatayspor maçına hazırlanıyoruz. Pazar gününe kadar yüzde 100 hazır hale gelip, en iyi oyunumuzu oynayıp, 3 puanımızı alıp dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."ARTIK MİLLİ TAKIMLAR BİR TEK ADAMIN TEK BAŞINA YÖNETECEĞİ YER DEĞİL"

Milli takımla ilgili sorulan soru üzerine deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman şöyle konuştu: "Şenol hoca çalışırken çok yalnız kaldı. Ekip arayışına girdi. Avrupa Şampiyonası öncesi ve sonrasında görüştüğü isimler de oldu. Hollanda A Milli Teknik Direktörü Luis Van Gaal'a bakıyoruz, yardımcılarına bakıyoruz çok yönlü. Bunu buradaki arkadaşları rencide etmek adına söylemiyorum. Artık milli takımlar bir tek adamın tek başına yöneteceği yer değil, yönetemez. Almanya A Milli Takım'ını Joachim Löw çalıştırırken yanında Hansi Flick vardı. Gidip gördüğüm için söylüyorum. Ekibe baktığınız zaman çok üst düzey insanlar var. Kulüp yönetiminde biz bile yeterli değiliz. Ekibimiz ne kadar iyi olursa katkı o kadar fazla oluyor. Onun için fikrimin arkasında olduğumu söylemek isterim."