Üye Girişi
SPOR Hikmet Karaman: Sezonun ikinci yarısına sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz - Son Dakika

SPOR Hikmet Karaman: Sezonun ikinci yarısına sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz

30.12.2021 21:26
SPOR Hikmet Karaman: Sezonun ikinci yarısına sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz

SPOR Hikmet Karaman: Sezonun ikinci yarısına sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruzKAYSERİ, (DHA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Sezonun ikinci yarısına sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz.

SPOR Hikmet Karaman: Sezonun ikinci yarısına sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz

KAYSERİ, (DHA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Sezonun ikinci yarısına sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz. Transfer 12 Ocak'ta açılıyor. Afrika Kupası müsabakaları için milli takıma giden isim var. Sakatlıkları devam eden futbolcularımız var. Takımımızın bu olumsuzluklardan başarılı çıkması gerekiyor" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur müsabakasında 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0'lık sonuçla mağlup eden Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Karaman, "Sivasspor galibiyeti ile sezonun ilk yarısını tamamlamıştık. Kupada da 3 tur atlayarak son 16 takım arasına kaldık. Artık kupayı unuttuk, çünkü 9 Ocak'ta Altay ile karşılaşacağız. Bu zamana kadar Yılbaşı var, devre arası ve yabancı oyuncuların kendilerine göre bayramı var. Sezonun ikinci yarısına sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz. Transfer 12 Ocak'ta açılıyor. Afrika Kupası müsabakaları için milli takıma giden isim var. Sakatlıkları devam eden futbolcularımız var. Takımımızın bu olumsuzluklardan başarılı çıkması gerekiyor. Yönetimi zor günler bekliyor. Bir taraftan transfer görüşmeleri diğer taraftan kulübün hali hazırdaki ekonomik durumu, zor işler, kolay değil. Taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. Yeni senenin tüm insanlığa daha sağlıklı pandemiden kurtulacağımız bir sene diliyorum" diye konuştu.

"NOKTA TRANSFER VE BİLDİK OYUNCU GEREKİYOR"

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Hikmet Karaman, "Bu konuda nokta transfer ve bildik oyuncu gerekiyor. İttifak Holding Konyaspor'a, Aytemiz Alanyaspor'a, Atakaş Hatayspor'a bakın; takımın gövdesi korunuyor. Birkaç giden oluyor, onların üstünde isimler alınıyor. Bizde 3 senedir 15-20 futbolcu gidip gelmiş. Günah, ekonomik açıdan yazık. Takımı nasıl geliştireceksin. Bugün 7-8 Türk oyuncuyla oynadık. Beklenti büyük ama karşısında da bir üretim olması gerekiyor. Yoksa hem taraftar hem medya eleştirisel bakıyor. Bu nedenle diyorum ki, bildik oyuncu nokta transfer. Yüksel meblağlı oyuncu aldığında kamuoyunun beklentisi çok oluyor. Düşük meblağda aldığın zaman beklenti de az oluyor" açıklamalarında bulundu.

YORUMLAR
500

Hikmet Karaman, Kayserispor, Transfer, Karaman, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hikmet Karaman: Sezonun ikinci yarısına sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz - Son Dakika


Seren Serengil'den Hadise ve Reza Zarrab yorumu: Bu yılın en büyük rezaleti Seren Serengil'den Hadise ve Reza Zarrab yorumu: Bu yılın en büyük rezaleti         
21:14
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
"İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Akıllarını peynir ekmekle yemişler "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
20:12
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı         
15:31
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok         
11:38
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56

Son Dakika Haberleri
21:04 Prof. Dr. Bülent Bayraktar Galatasaray'dan sessiz sedasız ayrıldı
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminin galasına katıldı
20:49 Sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep oldu
20:48 Okuldaki taciz iddiası velileri sokağa döktü
20:47 Başkentte 5 Ocak'tan itibaren toplu taşımaya zam
20:45 F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı
20:45 Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı
20:07 Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek
20:07 Antalya'daki fırtına canlı yayın yapan muhabire zor anlar yaşattı
19:22 Son Dakika! Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 39 bin 681 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 21:35:10. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Hikmet Karaman: Sezonun ikinci yarısına sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyoruz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement