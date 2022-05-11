Hikmet Karaman, Sivasspor-Alanyaspor maçını locadan izledi - Son Dakika
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Hikmet Karaman, Sivasspor-Alanyaspor maçını locadan izledi

11.05.2022 21:52
Hikmet Karaman, Sivasspor-Alanyaspor maçını locadan izledi

- Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda locadan takip etti.

- Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda locadan takip etti.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor ile Alanyaspor, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Dün Trabzonspor'u yenerek finale adını yazdıran Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, Sivas-Alanya maçını izlemek için Sivas'a geldi. Karaman, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumunda locadan maçı izledi.

Deneyimli teknik adamın zaman zaman maçı tablet ile kaydettiği görüldü.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Hikmet Karaman, Sivasspor-Alanyaspor maçını locadan izledi
Hikmet Karaman, Sivasspor-Alanyaspor maçını locadan izledi
Hikmet Karaman, Sivasspor-Alanyaspor maçını locadan izledi
Hikmet Karaman, Sivasspor-Alanyaspor maçını locadan izledi

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Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Rıza Çalımbay) Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Rıza Çalımbay) Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Felipe Sanchez Mateos) Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Felipe Sanchez Mateos)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hikmet Karaman, Sivasspor-Alanyaspor maçını locadan izledi - Son Dakika


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