Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman: Sivasspor Maçı İki Takım İçin de Önemli

Hikmet Karaman: Sivasspor Maçı İki Takım İçin de Önemli

1 saat önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, haftasonu deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçının her iki takım içinde önemli olduğunu söyledi.

Hikmet Karaman: Sivasspor Maçı İki Takım İçin de Önemli, System.String[]


İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, haftasonu deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçının her iki takım içinde önemli olduğunu söyledi.   

Ligin 27'nci haftasında Cumartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, antrenman öncesi açıklama yaptı. Karaman, uzun bir aradan sonra lig haftasına girdiklerini belirtti. Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının her iki takım için de önemli olduğunu kaydeden Karaman, şöyle konuştu:

"Mili takıma giden futbolcularımız döndü. Cumartesi oynayacağımız maçı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Spor Toto 1.Lig takımlarından Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldik. Bazı genç oyuncularımızı orada görme fırsatımız oldu. Uzun süren aranın inşallah hafta sonunda farklı sonuçlar vermez. Uzun aralardan sonra takımlar konsantrasyonlarını kaybedebiliyorlar. Bazıları da pozitif yönde etki alabiliyor" dedi.

Sarı kırmızılılarda antrenmanda ısınma ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanın ilk kısmında takımla çalışan Sakıb Aytaç, ikinci kısmında takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sakatlıkları devam eden Bernard Mensah, Bilal Başaçıkoğlu antrenmana katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Futbolcuların antrenman öncesi hazırlıkları

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın konuşması

Antrenman görüntüleri

Genel detay 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:38 Kaynak: DHA

İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Sivasspor, Karaman, Spor
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