Hikmet Karaman: "Son haftayı bekleyeceğiz" - Son Dakika

Hikmet Karaman: "Son haftayı bekleyeceğiz"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, matematiksel olarak ligde kalma şanslarının olduğunu ve son haftayı bekleyeceklerini ifade etti.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, matematiksel olarak ligde kalma şanslarının olduğunu ve son haftayı bekleyeceklerini ifade etti.

Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Çaykur Rizespor Yönetimi protokolde Başakşehir'in şampiyonluğunu sevindi
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan teknik adam Hikmet Karaman şu ifadeleri kullandı:

"İlk 30 dakika çok iyi başladığımız bir maç oldu. Galip duruma geçebilirdik ama 30 dakikadan sonra 5 dakika içerisinde yaptığımız hatalar maçın skorunu tahin etti. Maçtan önce iki takım açısından önemli bir maçtı. Biz daha rahat gelmemiz gerekiyordu. Kendi evimizde kaybettiğimiz rakipler var. Matematiksel şansımız devam ediyor. Son haftayı bekleyeceğiz. Üzgün bir sonuç aldık. Skorlar çok garip, biz 5 dakikada 3 gol yedik. Trabzon Konya maçına bakıyorsunuz enteresan. Oyuncuların saha içerisindeki fiziksel halleri değişebiliyor."

(Kubilay Ateş/İHA)

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Hikmet Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 01:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hikmet Karaman: 'Son haftayı bekleyeceğiz' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

01:01 Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek 00:57 Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 22:55 Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 13:09 Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
01:01
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
00:57
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
22:55
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 01:28:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hikmet Karaman: "Son haftayı bekleyeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]