Hikmet Karaman: "Son haftayı bekleyeceğiz" - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, matematiksel olarak ligde kalma şanslarının olduğunu ve son haftayı bekleyeceklerini ifade etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan teknik adam Hikmet Karaman şu ifadeleri kullandı:

"İlk 30 dakika çok iyi başladığımız bir maç oldu. Galip duruma geçebilirdik ama 30 dakikadan sonra 5 dakika içerisinde yaptığımız hatalar maçın skorunu tahin etti. Maçtan önce iki takım açısından önemli bir maçtı. Biz daha rahat gelmemiz gerekiyordu. Kendi evimizde kaybettiğimiz rakipler var. Matematiksel şansımız devam ediyor. Son haftayı bekleyeceğiz. Üzgün bir sonuç aldık. Skorlar çok garip, biz 5 dakikada 3 gol yedik. Trabzon Konya maçına bakıyorsunuz enteresan. Oyuncuların saha içerisindeki fiziksel halleri değişebiliyor."

(Kubilay Ateş/İHA)