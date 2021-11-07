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SPOR Hikmet Karaman: Standardı yakalayamıyoruz - Son Dakika

SPOR Hikmet Karaman: Standardı yakalayamıyoruz

07.11.2021 22:06

SPOR Hikmet Karaman: Standardı yakalayamıyoruz"3 Türk kuralı teknik adamlara duvar örüyor""Penaltı olması sıfır""Değmiş bırakmış, adam da kendini yere güzel atmış"Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "O pozisyona penaltı çalınıyorsa Türkiye'de her...

SPOR Hikmet Karaman: Standardı yakalayamıyoruz

"3 Türk kuralı teknik adamlara duvar örüyor"

"Penaltı olması sıfır"

"Değmiş bırakmış, adam da kendini yere güzel atmış"

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) - Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "O pozisyona penaltı çalınıyorsa Türkiye'de her hafta 15 tane penaltı çalınır, çalınsın o zaman. Her hakemin ayrı bir teorisi var, standardı yakalayamıyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

Çok farklı bir maç olduğunu dile getiren Hikmet Karaman, "İlk 45 dakikanın analizini yapacak olursak Kayserispor mevcut kadrosu ve rakip Fenerbahçe'ye karşı planlaması çok iyiydi. Hemen hemen pozisyon dahi vermedik. Kaptığımız toplarla atağa çıkabilseydik daha farklı işler yapabilirdik. İkinci yarı 2-0 başladı müthiş, Fenerbahçe'nin kulübede çok iyi oyuncuları var. 2-1'e geldi uzatma dakikasını görüp ona göre oyuncu değişikliği yapmak vardı aklımda. 2-2 bitmiş maç ama satranç gibi oynuyorsunuz. 90+5'te penaltı oldu oldu 9+7de verdi. Mete Kalkavan kusura bakmasın VAR'a çağırdın hocayı, o pozisyona penaltı veriliyorsa kabulüm. Her hafta 15 tane penaltı çalınır. Mete hoca Kasımpaşa- Ankaragücü oynarken bir penaltı verdi, o hafta herkes bu penaltıya karşı çıktı. Fenerbahçe, Türkiye'yi temsil eden önemli bir kulüp, tersi olsaydı o dakikada aynı pozisyonda Mete Kalkavan ya da kim olursa olsun Cüneyt hocayı çağırıp bizim lehimize verir miydi? 2-0, 3-0 olacak durumlar vardı. Oyuncularıma da onu dedim 'neden 3-0 yapmadık'. Önce teknik anlamda 2-0'dan 3-0 var mı yok mu oyuncu gelişimi için. Bunu söylesen hakemler uzatmalara sığınıyorlar" diye konuştu.

"3 TÜRK KURALI TEKNİK ADAMLARA DUVAR ÖRÜYOR"

Tecrübeli teknik adam, 3 Türk kuralının teknik adamlara duvar ördüğünü dile getirerek, "TFF, futbolda en önemli kurum, alacağı her kurala saygı duymamız lazım. 3 Türk oynuyor sakatlanıyor, yerine alacak Türk yok. Bu oyunun zenginliğine kilit vurmaktır. Bu konu tartışmaya açılmalı. Futbolda bunu anlayamıyorum, ayrımcılık mı diye düşünüyorum. Oyuncularımı, takımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"PENALTI OLMASI SIFIR"

Penaltıdan gol yediklerini hatırlatan Hikmet Karaman, "Sağdan soldan hatalar olur, oyuna girenler gol kaçırır, hata yapar, top auta çıkar. Penaltı olması sıfır. Türk oyuncu yerine yabancı oyuncu değiştiremiyorsun. Başka bir oyuncuyu soksan durum değişir mi bu ayrı konu. Penaltı olabilir, o pozisyona penaltı çalınıyorsa Türkiye'de her hafta 15 tane penaltı çalınır, çalınsın o zaman. Her hakemin ayrı bir teorisi var, standardı yakalayamıyoruz" dedi.

"DEĞMİŞ BIRAKMIŞ, ADAM DA KENDİNİ YERE GÜZEL ATMIŞ"

Karşılaşma sonrası Cüneyt Çakır ile saha içerisinde ne konuştuğu sorulan Hikmet Karaman, "Hakemler de bizim arkadaşımız, üzülüyorum. Bilmediğimiz konuları soruyoruz. Orada da Cüneyt hocam bu pozisyonu oynattın VAR'dan çağırınca mecbur gidiyor, 'çekti' diyor. Ben de 'o çekmeler çok var' dedim. Diğerlerinde niye çağırmadı. Değmiş bırakmış, adam da kendini yere güzel atmış. Penaltıyı verdiğin dakika 90+7.. Sen Cüneyt Çakır'sın, penaltıysa da penaltı ama bana göre bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR Hikmet Karaman: Standardı yakalayamıyoruz
SPOR Hikmet Karaman: Standardı yakalayamıyoruz
SPOR Hikmet Karaman: Standardı yakalayamıyoruz
SPOR Hikmet Karaman: Standardı yakalayamıyoruz

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Hikmet Karaman: Standardı yakalayamıyoruz - Son Dakika


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