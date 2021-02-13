- Hikmet Karaman: "Takımın mücadelesi ve isteği beni heyecanlandırdı"

KAYSERİ - Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kayserispor maçının ardından, "Takımın mücadelesi ve isteği beni heyecanlandırdı" dedi.

Ankaragücü, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak 1 puanın sahibi oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Zor bir maçtı. Oyunun 25. dakikasında kırmızı kart görmesi, uzatmayla birlikte 75 dakika 10 kişi oynadık. Takımın mücadelesi ve isteği beni heyecanlandırdı ve umutlandırdı. Bunu teknik anlamda önümüzdeki süreci iyi çalışıp takımın oyun anlayışını geliştireceğiz. Daha fazla gol üreten, geçiş oyununu iyi oynayabilen, hücum oyunu iyi oynayan, top kaybında da presi iyi yapan, topa sahip olan bir takım olmak istiyoruz. Oyunu da otomatik hale getirmek istiyoruz. Kalede Doğan'ı görmek beni duygulandırdı. 16 yaşında onu ben aldım. Geleceğin önemli kalecisi Nurettin önemli bir oyuncu olacak. Kayserispor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.