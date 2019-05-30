Son Dakika Haberleri: Hikmet Karaman, UEFA Kupası ile poz verdi
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Hikmet Karaman, UEFA Kupası ile poz verdi

2 gün önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Azerbaycan'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçı öncesinde, UEFA Kupası ile poz verdi.

Hikmet Karaman, UEFA Kupası ile poz verdi, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Azerbaycan'da oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçı öncesinde, UEFA Kupası ile poz verdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynana karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da izledi. Teknik Direktör Hikmet Karaman, karşılaşma öncesinde UEFA Avrupa Kupası ile fotoğraf çektirdi. Tecrübeli teknik adam UEFA kupasında Türk Bayrağını gösterdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Karaman'ın bu paylaşımı bin 500 kişi tarafından beğenildi.

Chelsea ve Arsenal'in karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi final maçında Chelsea, Arsenal'i 4-1'lik skorla mağlup ederek, kupayı kazanan taraf odu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:18 Kaynak: İHA
Hikmet Karaman, Karaman, Spor
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