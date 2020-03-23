Son Dakika › Spor › Hikmet Karaman ve ekibi, futbolcuların çalışmalarını görüntülü takip ediyor! - Son Dakika Spor
Hikmet Karaman ve ekibi, futbolcuların çalışmalarını görüntülü takip ediyor!
6 saat önce
Hayatın durduğu Türkiye'de liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Yeni Malatyaspor'da teknik heyet, futbol takımı için özel takip edilebilir bireysel programlar hazırladı.
Hayatın durduğu Türkiye'de liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Yeni Malatyaspor'da teknik heyet, futbol takımı için özel takip edilebilir bireysel programlar hazırladı.
Her futbolcu için evde özel olarak çalışabilecek günlük programlar hazırlayan Hikmet Karaman ve ekibi bu çalışmaları sosyal medya üzerinden kurulan grupta görüntülü olarak takip ediyor.
Bireysel antrenmanlarla fiziki durumları korunmaya çalışılan futbolcuların günlük kalori takipleri de yine İnternet üzerinden yapılıyor.
Yeni Malatyaspor'un ne zaman toplanacağının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:34
Son Dakika Jeremaın Lens ülkesine dönmek için izin istedi Uğurcan Çakır, sosyal medyada sevenleriyle buluştu İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı DHA DIŞ Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklara dezenfekte