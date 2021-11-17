Üye Girişi
Hikmet Karaman: "Yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç" - Son Dakika

Hikmet Karaman: "Yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç"

17.11.2021 08:56
Hikmet Karaman: "Yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç"

Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam ederken, Teknik Direktör Hikmet Karaman, bu hafta oynayacakları Göztepe maçının önemine dikkat çekerek, "Yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç" dedi.

Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam ederken, Teknik Direktör Hikmet Karaman, bu hafta oynayacakları Göztepe maçının önemine dikkat çekerek, "Yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılar, son antrenmanda eksik çalıştı. Ameliyat olmak için İspanya'ya giden Bernard Mensah antrenmana katılmazken, sakatlığı henüz geçmeyen Uğur Demirok ile hafif ağrıları bulunan Gustavo Campanharo takımdan ayrı çalıştı. Ayrıca milli takımlarda bulunan Mario Gavranovic, Majid Hosseini ve Emre Demir de çalışmada yer almadı.

HİKMET KARAMAN: "KOLAY MAÇ YOK"

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Kolay maç yok ama bununla birlikte rakip analizlerde farklı faktörler ön plana çıkıyor. Göztepe evinde 6 karşılaşma oynamış. Bu karşılaşmaların 5'ini kaybetmiş. Deplasmanda da 6 karşılaşmanın 4'ünde puan almış. Bunların bir tanesi galibiyet 3 tanesi beraberlik. Yani iyi bir takım. İçeride zorluk çeken ama deplasmanlarda rahat oynayabilen bir takım. Biz de özellikle son haftaların hepsini ele alacak olursak yani deplasman, üst üste mağlubiyetimizin daha sonra iç sahada Karagümrük ve Fenerbahçe gibi çok önemli iki takımdan oyuncularımızın çıkarmış olduğu 4 puan ve şimdi evimizde 15 puanı 18 puan yapmamız ve bunun için bütün performansımızın hepsini vermemiz gereken, yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç. Burada yine taraftarlarımıza çok büyük bir görev düşüyor. Futbolcularımızın, şehrin takımı, şehrimizin takımı Kayserisporumuzun yanında olup, sonuna kadar takımla birlikte hem taraftarın hem takımın mücadele etmesi gerekiyor" dedi.

"BU MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Göztepe maçına mevcut kadronun en iyisi ile çıkmayı planladıklarını söyleyen Karaman, "Bu maç bizim için çok önemli. 18 puan eşiğine geldiğiniz zaman sıçrama yapabileceğin çok fazla maç var ama bize sıçramayı yaptırması gereken maç bu. Burada da taraftarlarımızdan, sizlerden oyuncularımıza destek istiyorum. Alnımızın akıyla bu maçı bitirelim. 18 puanı görelim ondan sonrasına bakacağız. Mensah ameliyat olacak. Uğur yarın aramıza katılacak. Gustavo her geçen gün kendini toparlıyor. Elimizdeki mevcut kadronun en iyisini ortaya dökmeye çalışıyoruz. 3 Türk oynatma kuralına pür dikkat olmalıyız. Nihayetinde devre arasına kadar, elimizden geldiğince oyuncularımızı farklı pozisyonlarda da oynatarak bir sonraki karşımıza çıkabilecek hamleleri düşünüyoruz. Bazen yapıyorum ben bunu. Hazırlık karşılaşmasında da yaptım. Daha önceden de yaptık. Dolayısıyla, hedefimiz devre arasına kadar küme düşme potasına girmeden istediğimiz puana ulaşıp sonrada eksiklerimizi gidermek" diye konuştu.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Hikmet Karaman: Yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç
Hikmet Karaman: Yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç

Hikmet Karaman, Kayserispor, Göztepe, Karaman, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hikmet Karaman: 'Yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek beklediği iddia edildi 08:56 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek beklediği iddia edildi Cemil Çiçek'ten yüzde 50+1 açıklamalarına tepki gösteren Devlet Bahçeli'ye yanıt: Konunun nasıl gündeme geldiği belli 08:50 Cemil Çiçek'ten yüzde 50+1 açıklamalarına tepki gösteren Devlet Bahçeli'ye yanıt: Konunun nasıl gündeme geldiği belli Kulüp dizisi Netflix'in en çok izlenenlerinde: 7 milyon 860 bin saat izlendi 08:46 Kulüp dizisi Netflix'in en çok izlenenlerinde: 7 milyon 860 bin saat izlendi
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti 08:07 Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri 07:22 Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi 01:22 Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı 20:37 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak 16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak

Son Dakika Haberleri
08:57 ABD ordusundan geleceği görecek cihaz
08:55 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek beklediği iddia edildi
08:53 Koronavirüsün etkisi devam ediyor! Toplumun bir kısmı hala tedirgin
08:48 Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu
08:46 Kulüp dizisi Netflix'in en çok izlenenlerinde: 7 milyon 860 bin saat izlendi
08:29 Zorunlu deprem sigortası artırıldı
08:28 Demir direğe çarpıp takla attı: 3 ölü, 3 yaralı
08:25 Elektrikte kademeli tarife dönemi başlıyor
08:21 Harry Potter ekibi geri dönüyor
08:09 İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim
ABD ordusundan geleceği görecek cihaz ABD ordusundan geleceği görecek cihaz         
08:57
Koronavirüsün etkisi devam ediyor! Toplumun bir kısmı hala tedirgin Koronavirüsün etkisi devam ediyor! Toplumun bir kısmı hala tedirgin         
08:53
Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu         
08:48
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Karadağ'ı deplasmanda deviren A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı Karadağ'ı deplasmanda deviren A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı         
07:19
Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi         
22:32
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 09:08:10. #1.12#
SON DAKİKA: Hikmet Karaman: "Yüzde yüzün üzerine çıkmamız gereken bir maç" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement