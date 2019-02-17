Hikmet Karaman: "Zor Bir Maçtı"

İ.M. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Hem hakemler hem de bizim için zor bir maçtı" dedi.

İ.M. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Hem hakemler hem de bizim için zor bir maçtı" dedi.



İ.M. Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında evinde Göztepe'yi ağırladı. Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşma Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maç sonunda yaptığı açıklamasında, "Çok zor bir maçtı. İki 25 puanlı takımların karşılaştığı bir maçtı. Stresi ve stratejisi farklı bir maç. Mükemmel bir hazırlanışla ilk yarıda gol attık. Uzun süre 1-0'ı koruduk. Zor bir maçtı hem hakemler hem de bizim için. Hakemler güzel yönetti. İyi bir oyun çıkardı takımımız. Hedefimiz Konya maçı" diye konuştu. - KAYSERİ

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