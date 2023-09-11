Hikmet Onat, Yargıtay 7. Hukuk Daire Başkanlığı\'na yeniden seçildi

Bugün Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gerçekleştirilen seçim sonucunda yeterli oyu alan 7. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na aynı daire başkanı Hikmet Onat yeniden seçildi.

HİKMET ONAT KİMDİR?

13.01.1964 tarihinde Siirt'te doğmuştur. Siirt Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Keşan'da yedek subay olarak yapmıştır.

Siirt hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Onat; sırasıyla Pertek/ Tunceli, Kelkit/ Gümüşhane, Develi/ Kayseri, Lüleburgaz/ Kırklareli, Sincan ve Ankara Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Hikmet Onat, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 10.09.2019 tarihindeOn Dördüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiştir.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun22.06.2021 tarihli ve 196 sayılı kararı ile Yargıtay On Dördüncü Hukuk Dairesi ile Yargıtay Yedinci Hukuk Dairesinin birleşmesi üzerine, aynı kararla Yedinci Hukuk Dairesi Başkanlığına görevlendirilmiştir.

11.09.2023 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Yargıtay Yedinci Hukuk Dairesi Başkanlığına ikinci kez seçilmiş olup, halen bu görevini sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.