Son Dakika Haberleri: Hikmet Özbağçı İlkokulu'nda sinema günleri
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Hikmet Özbağçı İlkokulu'nda sinema günleri

1 saat önce

Karamürsel ilçesindeki Kaymakam Hikmet Özbağçı İlkokulu her ay sinema günleri düzenliyor.

Hikmet Özbağçı İlkokulu'nda sinema günleri, System.String[]

Karamürsel ilçesindeki Kaymakam Hikmet Özbağçı İlkokulu her ay sinema günleri düzenliyor.

Çocukların sinemaya ilişkin algılarını geliştirmek ve iletişim becerilerini güçlendirmek gibi amaçlarla sinema günleri başlattıklarını belirten öğretmen Kadir Kılıcıkan, öğrencilerinin asgari düzeyde sinema kültürüne sahip olmalarının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Film seçimine dikkat ettiklerini ve ilkokul öğrencilerinin düzeyine uygun filmler tercih ettiklerini ifade eden Kılıcıkan, "Filmlerin eğitici boyutunun olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Tarihimizi anlatan filmlerle de hem tarihi öğreniyorlar, hem de sinema ortamının keyfini çıkarıyorlar." diye konuştu.


Okulun 4-C ve 4-D öğrencileri, öğretmenleri Kadir Kılıcıkan ve Hatice Kılıcıkan ile bir animasyon filmini izledi.

Karamürsel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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