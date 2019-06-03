Hikmet Tuğsuz hayranları ile bir araya geldi
38 dakika önce
Survivor yarışmacısı, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün antrenörü Hikmet Tuğsuz dün akşam Kumluca'ya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
Survivor yarışmacısı, Kırkpınar
başpehlivanı Ali Gürbüz
'ün antrenörü Hikmet Tuğsuz dün akşam Kumluca
'ya geldi.
Hikmet Tuğsuz Kumluca girişinde bulunan bir kafede hayranlarıyla bir araya geldi. Hikmet Tuğsuz'un genç hayranlarıyla buluşmasına Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu
ve Belediye Başkan Yardımcısı, Kumluca Belediye Meclis Üyesi Mehmet Toprak
da katıldı.
Hikmet Tuğsuz genç hayranları ile fotoğraf çektirdi, uzun süre sohbet etti. - ANTALYA
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