Son Dakika Haberleri: Hikmet Tuğsuz hayranları ile bir araya geldi
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Hikmet Tuğsuz hayranları ile bir araya geldi

38 dakika önce

Survivor yarışmacısı, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün antrenörü Hikmet Tuğsuz dün akşam Kumluca'ya geldi.

Hikmet Tuğsuz hayranları ile bir araya geldi, System.String[]
Survivor yarışmacısı, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün antrenörü Hikmet Tuğsuz dün akşam Kumluca'ya geldi.

Hikmet Tuğsuz Kumluca girişinde bulunan bir kafede hayranlarıyla bir araya geldi. Hikmet Tuğsuz'un genç hayranlarıyla buluşmasına Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı, Kumluca Belediye Meclis Üyesi Mehmet Toprak da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
Kırkpınar, Ali Gürbüz, Kumluca, Güncel
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