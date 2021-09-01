Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti - Son Dakika

Afganistan'ın eski Başbakanı ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği anları anlattı.

"TERÖRİSTİ KORUYOR' DEMİŞLERDİ"

Görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çekildiği fotoğrafın gösterilmesi üzerine Hikmetyar, fotoğrafı ve çekildiği anı çok iyi hatırladığını belirterek, "Erdoğan'a muhalif olanların bu kareyi nasıl istismar ettiğini de hatırlıyorum. 'Bu büyük bir teröristtir. Erdoğan en büyük teröristi koruyor, arkadaşlık ediyor' demişlerdi. İstanbul'da önemli bir toplantıya katılıyordu. Kapalı bir spor salonunda kalabalık bir insan topluluğuyla çok önemli bir görüşme yapacaktı. İlk defa tekbir sesleri duyuluyordu. Ondan önce yasaktı ya da çok yaygın değildi." ifadelerini kullandı.