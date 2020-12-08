Hilal Bebek'ten Çemberin Dışı

Zamanın ruhunu yakalayan kitap, değişimin, gelişimin, hayat sapaklarında doğru yolu tutturmanın izini sürüyor.

Hilal Bebek önsözünde okura şöyle sesleniyor: "Değişim, gelişim ve bilginin değer olarak yüceltildiği böylesi bir çağda labirentin içinde 'istediği yöne' giden fareler gibiyiz. Opsiyonlar başkaları tarafından belirlendiyse seçim yapsak ne yazar? Nehirlerimiz dilediği yöne aksa ne olur yatakları önceden çizilmişse? Yazılmış algoritmaları alt edip kendi yazılımımızı yaratmak mümkün mü?"

Hilal Bebek imzalı Çemberin Dışı, Tara Kitap etiketiyle okura sunuluyor.