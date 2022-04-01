Hilal Hill Büyükçekmece Kentsel Dönüşüm Projesi 3'üncü ve 4'üncü etap yıkımı tamamlandı - Son Dakika

Bahaş Holding, riskli alanları dönüştürme çalışmaları kapsamında üç alanın yıkımını daha gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başlattığı kentsel dönüşüm atağına hız kesmeden devam eden Bahaş Holding, Büyükçekmece'de riskli binaları dönüştürmeye devam ediyor.

Kentsel dönüşüm alanındaki uzmanlığı ile tanınan Bahaş Holding, FKG İnşaat ve STTA İnşaat Ortaklığı ile birlikte dün de Büyükçekmece Hilal Hill Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında iki alanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Hilal Hill Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 3'üncü ve 4'üncü etabın yıkımı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Bahaş Holding-FKG İnşaat-STTA İnşaat yöneticileri ve basının katılımıyla tamamlandı.

Büyükçekmece Hilal Hill Kentsel Dönüşüm Projesi 3'üncü etapta 56 daireden oluşan alan dönüştürülmek üzere yıkıldı. Toplam 5 bin 897 metrekare arsada dönüşüm tamamlandığında 120 daire inşa edilmiş olacak. 4'üncü etapta ise 206 dairenin yıkımı sağlandı. Proje bittiğinde bu 18 bin 269 metrekarelik arsada konut ve ticari birimler dahil toplam 450 adet ünite inşa edilecek.

Bahaş Holding her iki etapta toplam 262 daireyi dönüştürerek 570 yeni konut ve ticari birim inşa etmiş olacak.

Toplam 800 riskli daire dönüşecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, Hilal Hill Büyükçekmece Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tamamlandığında 65 bin metrekarelik alanda toplam 800 riskli dairenin dönüşümüne imza atmış olacaklarını belirtti.

Bahadır, kentsel dönüşüm alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini ve birçok yeni proje üzerinde çalıştıklarını aktararak, "Büyük bir depremin beklendiği İstanbul'da riskli konutları dönüştürmeyi kendimize görev edindik. Bu doğrultuda Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün önderliğinde başlatılan toplu kentsel dönüşüm hareketiyle de bu bölgede güzel işler yapmak üzere yola çıktık.

FKG İnşaat ve STTA İnşaat ile birlikte hareket ettiğimiz Hilal Hill Büyükçekmece Kentsel Dönüşüm Projesi bittiğinde, sekiz etap, bin 450 konut ve 50 ticari alandan oluşacak ve tüm Türkiye'ye rol model olabilecek modern bir yapılaşma örneği sunacak. Geçtiğimiz yıl projemizin 1'inci ve 2'nci etaplarının yıkımını gerçekleştirdik. 1'inci etapta 110 daire ve 800 metrekarelik ticari alanın dönüşümü sağlanmış oldu. Yüzde 60'ını tamamladığımız projeyi eylülde teslim edeceğiz. 2'nci etapta ise 50 daire dönüştürülerek yerine 120 daire inşa edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Yatay mimarinin en güzel örneği

Açıklamaya göre, bölgenin mimari özelliklerini yansıtan dokusuyla Büyükçekmece'nin ruhunu yaşatan proje, bölgedeki yapılarla uyumlu dış cephesi beyaz ve çatı renkleri yeşil veya mavi olacak konutlardan meydana geliyor. Büyükçekmece'de yatay mimarinin en güzel örneğini sunan proje, üst düzey yaşam olanakları sunan en yeni teknolojilere sahip, yaşanabilir, ferah, balkonlu, teraslı, bahçeli daireleriyle izole yaşam konseptini yeniden tanımlıyor.

Proje, Bahaş Holding'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi için planladığı taahhüt projesi olan, Avrupa'nın düzenlenmiş en uzun sahili olma unvanına sahip olacak, 16 kilometrelik Büyükçekmece sahiline yakın bir konumda yer alıyor. Okullar bölgesinde yer alan proje ayrıca; Kıyı İstanbul marinaya, Beykent Üniversitesi'ne, civardaki özel ve devlet hastaneleri ile alışveriş merkezlerine yakın mesafede yer alıyor.

Hilal Hill Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3'üncü ve 4'üncü etaplarının yıkımının yanı sıra dün Büyükçekmece Ankara Sitesi'nin yıkımı da gerçekleşti. Bahaş Holding, FKG İnşaat ve STTA İnşaat Ortak Girişim Grubu'nun Büyükçekmece'deki kentsel dönüşüm çalışmalarının bir parçası olan Ankara Sitesi'nde dört blokta 40 dairenin yıkımı tamamlandı. Belediye binasının karşısında çok merkezi bir konumda yer alan 2 bin 975 metrekarelik dönüşüm alanında, çalışmaların tamamlanmasıyla 60 yeni daire ve 20 cadde dükkanı inşa edilmiş olacak.