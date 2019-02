Hilal-i Ahmer Bir Kuvayımilliye'dir"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Hilal-i Ahmer bir Kuvayımilliye'dir. Hilal-i Ahmer devletimize destek rolü olan milletimizin kuvvetidir. Milletimizin olağanüstü durumlarda, afetlerde ayakta kalmasını temin etmek için kurulmuş bir yapıdır." dedi.



Türk Kızılay Üsküdar Şubesi'nin Üsküdar Gençlik Merkezinde yapılan olağan genel kuruluna katılan Kınık, program öncesinde yaptığı açıklamada Türk Kızılay'ın 150 yıllık geçmişi bulunduğunu ve insani yardım faaliyetleriyle dünyanın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.



Kınık, Kızılay olarak şube başkanlıkları ve yönetimi için üç yılda bir delegelerin oy kullandığı seçime gittiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Görev almak isteyen adaylarımız projelerini ve gelecek hedeflerini delegelerimize anlatıyor ve seçime gidiyoruz. Şu an Türkiye genelinde tüm şubelerimizde tatlı bir rekabet var. Kızılay olarak yarışmacı ve dinamik bir kurumuz. Bu yarışmacı yapısı Kızılay'ı daha güçlü kılıyor ve statükocu yapıdan kurtarmış oluyor. Ülkemizin yoksunları, ihtiyaç sahipleri ve ülkemizdeki afet riskleri bizim birinci önceliğimiz. İslam Kalkınma Bankasının desteğiyle yeni bir kalkınma projesi, sosyal girişimcilik programlarını başlatıyoruz. Bu programlarda öncelikle genç kız ve kadınlarımıza istihdam oluşturup hanelerine gelir katkısı sağlamayı hedefliyoruz."



Avrupa Birliği'nin (AB) sağladığı fonla Türkiye'deki sığınmacılara düzenli yardımlarda bulunduklarını belirten Kınık, "Her ay Kızılay kartlarımız sayesinde iki milyon mülteciye düzenli yardım desteği veriyoruz. Bu iki milyon mültecinin yaklaşık 1,5 milyonu korunmaya muhtaç, çalışamayacak durumda olan, engelli, yaşlı ve dul bireyler. Kızılay Toplum Merkezlerimiz sayesinde tüm mültecilerin dertlerine çözüm üretmeye çalışıyoruz." dedi.



Aktif savaşın devam ettiği 40 farklı coğrafyada Kızılay olarak faaliyet gösterdiklerini belirten Kınık, şunları kaydetti:



"Bu bölgeleri öncelik olarak sıralayacak olursak ilk sırada Suriye var. Daha sonra Yemen, Arakan, Bangladeş, Somali, Irak, Afganistan, Güney Sudan ve Filipinler şu an odaklandığımız coğrafyaların başında geliyor. Dünyanın en yoksul üç ülkesinden biri olan Yemen'de nüfusun yüzde 75'i yardıma muhtaç halde. Bizler de başta gıda, barınma ve sağlık olmak üzere insani yardım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yemen'de daimi bir delegasyonumuz var ve Yemen'in tüm bölgelerinde her gün binlerce insana Türk Kızılay'ı olarak yardım ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızla birlikte iki büyük sahra hastanesi açtık ve 60 bin ton kolera ilacı ile tıbbi malzeme gönderimi sağladık."



Kınık, yeni dönemde Kızılay ve Yeşilay'ın gençlere yönelik çok özel projeleri olduğunu belirterek, "Bu projelerden bir tanesi ülke genelinde birlikte açacağımız Kitap kafe konseptli Gençlik Yaşam Merkezleri olacak. Ayrıca Yeşilay'a üç tane rehabilitasyon hastanesi açıyoruz. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da bu merkezler ile uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştireceğiz." dedi.



Yapılan genel kurulda Mustafa Karadeniz, yeniden Türk Kızılay Üsküdar Şube Başkanı seçildi.

