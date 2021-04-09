Hilal-i Ahmer Kadınları anısına düzenlenen sergi 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

İyilik İçin Sanat Derneği, Türk Kızılay Derneği iş birliğiyle 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde Atölye Cer'de Hilal-i Ahmer Kadınları'na ithafen bir sergi düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sanatçıların nadide eserlerinin satışa sunulacağı sergide, Hilal-i Ahmer kadınlarının savaş yıllarında yaptıkları sanat çalışmalarıyla askerlere verdiği desteğe de tanıklık edilecek.

İyilik İçin Sanat Derneğinin profesyonel sanatçıların katılımıyla Türkiye'de ilk kez bir şantiye alanında hayata geçirdiği Atölye Cer projesi, sergiye ev sahipliği yapacak.

Atölye Cer'de yer alan sanatçıların bugüne kadar atölyede ürettiği eserler ile bu proje için özel üretilen eserlerin yer alacağı sergi, 15 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de kapılarını açacak.

Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Kadın Kolları tarafından hazırlanan Hilal-i Ahmer'in kahraman kadınlarını anlatan bir video da sergi kapsamında sanatseverlerle buluşturulacak.

Hilal-i Ahmer kadınlarına dikkati çekmek amacıyla oluşturulan sergi, Atölye Cer'de 20 gün boyunca açık kalacak.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde açık havada gerçekleştirilecek sergiye HES kodu ile giriş yapılabilecek. Hafta içi her gün 11.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek sergi aynı zamanda İyilik İçin Sanat Derneğinin "www.iyilikicinsanat.org" internet sitesinden de takip edilebilecek.