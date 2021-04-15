Hilal-i Ahmer kadınları anısına düzenlenen sergi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Hilal-i Ahmer kadınları anısına düzenlenen sergi sanatseverlerle buluştu

15.04.2021 13:37
Hilal-i Ahmer kadınları anısına düzenlenen sergi sanatseverlerle buluştu, System.String[]

İyilik İçin Sanat Derneği, Türk Kızılay Derneği iş birliğiyle 15 Nisan Dünya Sanat Günü'ne denk gelen kuruluş yıl dönümünün 6. senesinde "Hilal-i Ahmer Sergisi'ni sanatseverlerle buluşturdu.

İyilik İçin Sanat Derneği, Türk Kızılay Derneği iş birliğiyle 15 Nisan Dünya Sanat Günü'ne denk gelen kuruluş yıl dönümünün 6. senesinde "Hilal-i Ahmer Sergisi'ni sanatseverlerle buluşturdu.

Sergi için Atölye Cer'de düzenlenen açılış törenine dernek üyeleri, bağışçılar, sanatçılar ve birçok sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, Türk sanatının gelişimi ve gençlerin sanatına devam etmesi için çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Bozkurt, özellikle "Anadolu'dan İzlenimler" projesiyle 100'ü aşkın sanatçının İstanbul'u ziyaret etmesine, sanat eğitimi almasına, sanatını geliştirmesine vesile olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda Kızılay'la yaptığımız görüşme neticesinde onların çok değerli, kıymetli bir hikayesinin olduğunu öğrendik. Kızılay'ı tabii pek çoğunuz gibi kan bağışı tarafıyla tanırdık ama meğer Cumhuriyet öncesindeki dönemde sanat atölyeleri kuran Hilal-i Ahmer kadınları aslında çok kıymetli işlere de imza atıyorlarmış. Bu kıymetli hikayeyi öncelikle öğrenmiş olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Arzu ettik ki daha geniş kitlelere ulaşması için İyilik İçin Sanat Derneği olarak birlikte bir proje yapalım." dedi.

Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Kadın Kolları İl Başkanı Nilhan Kösen Ayan ise Hilal-i Ahmer kadınlarına duyduğu hayranlığı dile getirerek, şöyle devam etti:

"Herkesin çok emeği var bu işte. En çok da sanatçılarımızın. Biz Kızılay Kadın Kolları olarak sanatta çok önem veriyoruz. Sanatın da hayat kurtarabileceğine inanıyoruz. Bunu ilk İyilik İçin Sanat Derneği'yle konuştuğumuzda çok hoşlarına gitmişti. 'Sanat da hayat kurtarır' dediğimizde çünkü evet kan bağışı, plazma bağışı hayat kurtarır ama Hilal-i Ahmer kadınları, Kurtuluş Savaşı yıllarında dahi sanata çok önem vermişler, sergiler düzenlemişler, sanat evleri kurmuşlar, dezavantajlı kesimin sanatla buluşmasını sağlayıp sanatı topluma yaymaya çalışmışlar."

Sergide Safiye Hüseyin Elbi, Halide Edip Adıvar, Fatma Aliye Hanım, Kara Fatma lakaplı Fatma Seher Hanım ve Şair Nigar Hanım gibi isimlerin de yer aldığını belirten Ayan, "Bugün günümüzde de baktığımızda yine aynı şeyler var, hepimiz aynı şeyler için çalışıyoruz. Bugün baktığımda Hilal-i Ahmer kadınlarının ne kadar vizyoner olduğunu, bizim bugün burada yapmaya çalıştığımız şeylerin birçoğunu onların aslında yapmış olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Atölye Cer sanatçılarının eserlerinin satışa sunulduğu sergide, Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Kadın Kolları tarafından hazırlanan video ile Hilal-i Ahmer'in kahraman kadınlarının savaş yıllarındaki sanat çalışmalarıyla askerlere verdiği destek gösterildi.

Sanatçıların bugüne kadar atölyede ürettikleri ile proje için özel üretilen eserlerden oluşan seçkinin yanı sıra Atölye Cer sanatçılarından Kerem Topuz'un NFT çalışması, ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi'nin portresi de satışa sunuldu.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun gerçekleştirilen sergi, Atölye Cer'de 20 gün boyunca açık kalacak.

HES kodu ile giriş yapılan sergi, hafta içi her gün 11.00-19.00 saatleri arasında görülebilecek.

Sergi, www.iyilikicinsanat.org sitesinden de takip edilebilir.

İstanbul, Kızılay, Atölye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hilal-i Ahmer kadınları anısına düzenlenen sergi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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