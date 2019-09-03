Son Dakika Haberleri: Hilal-i Ahmer Koleksiyonu Adnan Menderes Havalimanında
Son Dakika Güncel Haber

Hilal-i Ahmer Koleksiyonu Adnan Menderes Havalimanında

9 dakika önce

Türk Kızılay "Hilal-i Ahmer Koleksiyonu" sergisi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı TAV Galeri'de sergileniyor.

Hilal-i Ahmer Koleksiyonu Adnan Menderes Havalimanında, System.String[]

Türk Kızılay "Hilal-i Ahmer Koleksiyonu" sergisi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı TAV Galeri'de sergileniyor.

TAV Havalimanları açıklamasına göre, Türk Kızılay'ın 150. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında farklı disiplinlerden sanatçılar, öğrenciler ve hayalini yansıtmak isteyen kişiler tarafından tasarlanan hilal heykelleri Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar terminalinde yolcularla buluştu.


TAV Galeri sergi alanında yer alan heykeller 13 Eylül'e kadar ziyaretçilerini bekleyecek.


Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Türk Kızılay 150. Yıl İletişim Etkinlikleri Projesi" kapsamında oluşturulan koleksiyon, Türk Kızılay'ına yönelik farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.


TAV Havalimanları, işlettiği havalimanlarındaki sergi alanlarının yanı sıra projeye katılımcı olarak da destek veriyor.

Adnan Menderes Havalimanı, Kızılay, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden gençten 21 gündür haber alınamıyor
Kadına şiddet uygulayan, buca belediyesi'nde çalışamayacak PISA direktörü Türk eğitim sistemini değerlendirdi: Yoksul öğrencinin şansı kısıtlı Türkiye'den çekileceği iddia edilen Netflix'den açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:33:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hilal-i Ahmer Koleksiyonu Adnan Menderes Havalimanında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]