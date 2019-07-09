'Hilal-i Ahmer Koleksiyonu' havalimanında sergileniyor

'Hilal-i Ahmer Koleksiyonu' havalimanında sergileniyorANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Kızılay'ın 150'inci yıl etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği, sanat ve insani yardımı bir araya getiren 'Hilal-i Ahmer Koleksiyonu' eserleri İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sergilenmeye başlandı.Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Türk Kızılay'ı sosyal sorumluluk projesinde bir araya geldi. Türk Kızılay'ın 150'nci yıl etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği, sanat ve insani yardımı bir araya getiren 'Hilal-i Ahmer Koleksiyonu' eserleri sergilenmeye başlandı.Dünyaya Hilal'i armağan eden Türk Kızılay, koleksiyon kapsamında 9'u özel seri sanatçısı olmak üzere toplamda 61 sanatçıya hilal üstüne motifler çizdirdi. Bu eserlerin 30 adeti Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ziyaretçilere sunuldu.Sergi, 7 Ağustos'a kadar dış hatlar giden yolcu katında yer alacak.'AMACIMIZ TÜRKİYE'NİN GÖZ BEBEĞİ KIZILAY'A DESTEK VERMEK'İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal yapmış olduğu açıklamada, "11 yıldır havalimanının terminal işletmeciliğini yapıyoruz. 11 yıl boyunca burada birçok sergiye ev sahipliği yaptık. Herhalde içlerinde bizim için en önemlisi Kızılay'ın 150'nci yılında hazırlanmış olan Hilal-i Ahmer Sergisi. Gerçekten çok özel bir sergi. Biz bu projenin içerisinde iki türlü varız. Birincisi böyle önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. İkincisi buradaki eserlerden bir tanesini biz sahiplendik. Eser sahibinin yapmış olduğu bu güzel eser havacılık sektöründe olmamız nedeniyle tasarımı bize çok uygun geldi. Aynı zaman da böyle bir esere de katkıda bulunmak istedik. Çünkü sergiyi gezenler görecekler, Türkiye'nin en önde gelen firmaları burada hilal sahibi. Hepimizin tek bir ortak amacı var. Türkiye'nin göz bebeği Kızılay'a destek vermek? dedi.'BU SERGİDEN ELDE ETTİĞİMİZ GELİR İLE İNSANİ YARDIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'Sergiden elde edilen gelir ile insanı yardımları sürdürdüklerini belirten Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Bugün havalimanında Hilal-i Ahmer Koleksiyonumuzun sergisini açıyoruz. 7 Ağustos'a kadar Hilal-i Ahmer, dış hatlar gidiş bölümünde yolcularımız ile buluşacak. Hilal-i Ahmer Koleksiyonumuzu 150'nci yılımızın kutlamalarına bir anı olarak bırakmak için başlattık. 9'u özel seri çalışan sanatçımız olmak üzere 61 sanatçımız 100'e yakın hilal resmetti. Her birisi kendi dokunuşları, kendine özgü anlatışlarıyla Kızılay'ın hikayesini insanlarla buluşturmaya gayret etti. Birçok alışveriş merkezinde ve birçok noktada sergilendi. Ağustos başına kadar burada. Buradan sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na doğru yolculuğa çıkacak. Bu hilaller aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesidir. Türk Kızılay'ına destek veren iyi kalpli markalar bu hilallerini alıyorlar. Bu anlamda Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işleten firmamız da bir hilal aldı. Bu desteği bize sağlamış oldular. Buradan elde ettiğimiz gelir insanı yardımlarımızı sürdürüyoruz? diye konuştu.Terminal işletmecisi İSG'nin satın aldığı hilali resmeden sanatçı Tuğçe Ülkü Kesen ise "Benim için çok onur verici oldu. Kızılay'ın insanlara ne kadar dokunduğu ile alakalı düşününce bir galaksi çalışması yaptım. Kızılay'ın sanata ve sanatçıya destek vermesiyle bu projeyi üstlenmesi çok güzel ve benim içinde olmam çok onur verici" ifadelerini kullandı.