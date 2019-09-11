Son Dakika Haberleri: Hilal'in annesinden şok açıklamalar!
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Hilal'in annesinden şok açıklamalar!

15 dakika önce

Hilal'in annesi Hilal'e gönderdiği mesaj stüdyoda gergin anlar yaşattı.

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Hilal'in annesi Hilal'e gönderdiği mesaj stüdyoda gergin anlar yaşattı. Hilal'in eşiyle birlikte ya da yalnız annesinin evinde kalamadığı ortaya çıktı. Hilal, annesinde kalamamasını diğer gelin adaylarına nasıl açıkladı? Hilal, kayınvalidesinden bu konuda baskı mı görüyor? Peki diğer kayınvalideler Suzan Hanım'a nasıl tepki gösterdi?


Anne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:05 
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