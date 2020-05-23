Hilal Özdemir canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Yardım için Kızılay'a başvurdum

* Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor.Allah devletimizden razı olsun



*Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok.



*Özel hayatımla gündeme gelmeyi seven bir insan değilim. Ama karşı taraftan bu saygıyı görmedim. En azından çocuklarımın nafakasını ödeseydi meşgul etmezdim sizleri.



*Ben onurumla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum, ayakta durmaya çalışıyorum. Ben bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum.