Son Dakika Haberleri: Hilal Öztürk'ten bronz madalya
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Hilal Öztürk'ten bronz madalya

1 saat önce

Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ferdi karşılaşmaların son gününde kadınlar +70 kiloda Hilal Öztürk bronz madalya ile Avrupa üçüncüsü oldu.

Hilal Öztürk'ten bronz madalya, System.String[]
Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ferdi karşılaşmaların son gününde kadınlar +70 kiloda Hilal Öztürk bronz madalya ile Avrupa üçüncüsü oldu. Varşova'da yapılan Ümitler Avrupa Judo Şampiyonasının ferdi karşılaşmalarında son gün tatamiye çıkan judokalardan kadınlar +80 kiloda Hilal Öztürk, bronz madalya ile kapanışı yaparken sıkletinde Avrupa üçüncüsü oldu. Öztürk madalya yolunda ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Yunan rakibini ipponla yendi. Çeyrek final müsabakasında Fransız rakibine yenilen Öztürk, repesaj maçlarına kaldı. Bu turlarda önce Güney Kıbrıslı, daha sonra Macar rakiplerini yenen judokacı bronz madalya maçında Rus Aleksandra Zagirova ile eşleşti. Rakibine (3 shido) ippon üstünlüğü kuran Hilal Öztürk üçüncülük kürsüsünde yer alırken, şampiyonanın kapanışına bronz madalya ile damgasını vurdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:00 Kaynak: İHA
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