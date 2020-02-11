Hile ile borçlandırıp, aileleri ile tehdit etmişler - Son Dakika
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Hile ile borçlandırıp, aileleri ile tehdit etmişler

6 saat önce

Başkentte Organize Suçlar ekiplerince, kumar oynatarak hile yolu ile borçlandırdıkları kişilerden, aile fertlerine ve kendilerine zarar verme tehdidi ile zorla tahsilat yaptıkları belirlenen 7 zanlı gözaltına alındı.

Hile ile borçlandırıp, aileleri ile tehdit etmişler, System.String[]

Başkentte Organize Suçlar ekiplerince, kumar oynatarak hile yolu ile borçlandırdıkları kişilerden, aile fertlerine ve kendilerine zarar verme tehdidi ile zorla tahsilat yaptıkları belirlenen 7 zanlı gözaltına alındı.


İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören ilçesinde iki ayrı mahallede bulunan kahvehanelerde vatandaşları, "yerime biraz bakar mısın", "gel bir el de sen oyna" gibi bahanelerle kumara teşvik ederek daha sonra hile yolu ile borçlandıran bir grubun varlığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.


Yürütülen çalışmalar sonrası liderliğini F.Ü. ve T.T.'nin yaptığı grubun, vatandaşları hile yolu ile borçlandırdıktan sonra tehdit ve darbın yanı sıra, bazı mağdurları "senin oğlun var, kızın var, tanıyoruz, evini biliyoruz" şeklinde aileleri ile tehdit ettikleri, bazı mağdurların bu kişilerden korkarak ikamet adreslerini değiştirdikleri belirlendi.


Yaklaşık 90 mağdurun şikayetçi olduğu zanlıların tehdit, kumar ve tefecilik yolu ile elde ettikleri paraları da üçüncü şahıslar adına açılan hesaplarda sakladıkları tespit edildi.


Sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen Organize Suçlar ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 zanlıyı gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şahıslar ile birlikte çok sayıda çek senet ve kumar malzemesi de ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - ANKARA

Keçiören, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:51 Kaynak: İHA
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