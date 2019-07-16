Son Dakika Haberleri: Hile Kahramanları: Cristiano Ronaldo - İsviçre
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Hile Kahramanları: Cristiano Ronaldo - İsviçre

3 saat önce

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İsviçre'yi 3-1 mağlup etmesine yardımcı olmak için 53. kariyer hattında attı. Juventus grevi, Portekiz'i UEFA Milletler Cemiyeti finaline göndermek için gösteriyi yaptı.

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İsviçre'yi 3-1 mağlup etmesine yardımcı olmak için 53. kariyer hattında attı. Juventus grevi, Portekiz'i UEFA Milletler Cemiyeti finaline göndermek için gösteriyi yaptı.
Hile Kahramanları: Cristiano Ronaldo - İsviçre
Cristiano Ronaldo, Juventus, Portekiz, İsviçre, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:05 
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