Hile Kahramanları: Cristiano Ronaldo - İsviçre
3 saat önce
Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İsviçre'yi 3-1 mağlup etmesine yardımcı olmak için 53. kariyer hattında attı. Juventus grevi, Portekiz'i UEFA Milletler Cemiyeti finaline göndermek için gösteriyi yaptı.
Cristiano Ronaldo
, Portekiz
'in İsviçre
'yi 3-1 mağlup etmesine yardımcı olmak için 53. kariyer hattında attı. Juventus
grevi, Portekiz'i UEFA Milletler Cemiyeti finaline göndermek için gösteriyi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:05
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