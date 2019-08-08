Hile Kahramanları: Lautaro Martinez Vs Pro Sesto
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Lautaro Martinez, Appiano Gentile'deki Suning Eğitim Merkezi'nde Pro Sesto'ya karşı şapka hilesi aldı. Martinez şapka numarası Inter ile 5-1 kazandı.
Lautaro Martinez, Appiano Gentile'deki Suning
Eğitim Merkezi'nde Pro Sesto'ya karşı şapka hilesi aldı. Martinez şapka numarası Inter ile 5-1 kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55
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