Son Dakika Haberleri: Hile Kahramanları: Lautaro Martinez Vs Pro Sesto
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Hile Kahramanları: Lautaro Martinez Vs Pro Sesto

33 dakika önce

Lautaro Martinez, Appiano Gentile'deki Suning Eğitim Merkezi'nde Pro Sesto'ya karşı şapka hilesi aldı. Martinez şapka numarası Inter ile 5-1 kazandı.

Lautaro Martinez, Appiano Gentile'deki Suning Eğitim Merkezi'nde Pro Sesto'ya karşı şapka hilesi aldı. Martinez şapka numarası Inter ile 5-1 kazandı.
Suning, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:55 
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