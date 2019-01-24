Son Dakika Haberleri: Hileci ve Korsancı Oyuncular Bakın Nasıl Trollendi!

Hileci ve Korsancı Oyuncular Bakın Nasıl Trollendi!

1 saat önce

Bu videomuzda pubg, gta5 ve benzeri oyunlarda hile kullanan, korsan oyun oynayanları ve bu kişilerin nasıl cezalandırıldıklarına bakıyoruz.

Bu videomuzda pubg, gta5 ve benzeri oyunlarda hile kullanan, korsan oyun oynayanları ve bu kişilerin nasıl cezalandırıldıklarına bakıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:06 Kaynak: Youtube

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