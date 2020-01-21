Hileli gıda ihracata darbe vuruyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hileli gıda ihracata darbe vuruyor - Son Dakika Ekonomi

Hileli gıda ihracata darbe vuruyor

6 saat önce

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların Türkiye'nin dış pazarlardaki imajını zedelediğini ve ihracata büyük darbe vurduğunu belirtip, "Cezalar caydırıcı olmadığı için, taklit ve tağşiş yapan...

Hileli gıda ihracata darbe vuruyor, System.String[]

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların Türkiye'nin dış pazarlardaki imajını zedelediğini ve ihracata büyük darbe vurduğunu belirtip, "Cezalar caydırıcı olmadığı için, taklit ve tağşiş yapan firma sayısı her geçen gün artıyor. Gıda ihracatçıları olarak hileli gıda üretimini alışkanlık haline getirenlerin ticaretten men edilmesi ve hapisle cezalandırılmasını bekliyoruz" dedi.


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 14 Ocak'ta açıkladığı listede et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolata üretimi yapan 229 firmaya ait 386 ürününün hileli olduğunun ortaya çıktığını anımsatan Başkan Ali Can Yamanyılmaz, 2012 yılından bu yana taklit ve tağşiş yapan firma sayısının bin 443, hileli ürün sayısının ise 3 bin 202'e çıktığına dikkat çekti. Gıda ürünlerinin içinde insan sağlığını tehdit eden kanserojen maddelerden, domuz eti gibi karışımlara varıncaya kadar değişik katkı maddelerinin çıktığını, gözünü para hırsı bürümüş kişilerin, haksız kazanç sağlama uğruna halk sağlığını ve dini inançlarını hiçe saydığının altını çizen Başkan Yamanyılmaz, taklit ve tağşiş yapan firmalara verilen idari ve adli para cezalarının caydırıcı olmadığını vurguladı.


'Kaliteli ve uygun fiyatlı Türk ürünü' imajına zarar veriyor


Yamanyılmaz, "Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerini Tarım ve Orman Bakanlığı yürütüyor. Ancak verilen cezalar caydırıcılıktan uzak olduğu için her denetimde taklit ve tağşiş yapan firma sayısı artıyor. Bu durum, uzun yıllardır bin bir emekle yurt dışı pazarlarda oluşturduğumuz 'kaliteli ve uygun fiyatlı Türk ürünü' imajına ağır darbe vuruyor" diye konuştu.


Meslek örgütlerinden dışlanmalı


Bu konuda caydırıcı tedbirlerin ivedilikle alınmasını isteyen Yamanyılmaz, hileli gıda sattığı kesinleşen firmaların bağlı oldukları oda, borsa, birlik gibi kurumlardan ihraç edilmesi çağrısında bulundu. Yamanyılmaz, "Gerek Tarım ve Orman Bakanlığı, gerekse Ticaret Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılmasının önüne geçmek için büyük çaba gösteriyor. Bu konuda yürütülen gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bakanlıklarımızın destekleriyle oda, borsa ve birliklerin de, bu tür firmaları dışlayıcı tavrını en sert şekilde ortaya koymasını bekliyoruz. Hükümetimizin caydırıcı cezalarını devreye almasını, hileli gıda üretimini alışkanlık haline getirenleri ticaretten men edilmesini ve hapisle cezalandırılmasını bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili caydırıcı cezaları kapsayan düzenlemelerin öncelikle değerlendirilip, yasalaşmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Akdeniz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin görev dağılımı yaptıkları toplantının görüntüleri
Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem Tuğba öğretmenin asılı bulunduğu su borusu ve odanın görüntüleri ortaya çıktı Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:02:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hileli gıda ihracata darbe vuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]